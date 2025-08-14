Destaques da manhã (14.08.2025)

- Os futuros dos índices norte-americanos operam em queda no pré-mercado, acompanhando o tom mais fraco visto na Europa. As ações da Cisco (CSCO.US) ficaram praticamente estáveis após a divulgação dos resultados, apoiados por IA, mostrando aumento de 8% na receita anual e melhora nas margens.
- Hoje, investidores estarão atentos aos seguintes indicadores: PIB e produção industrial do Reino Unido (3h, horário de Brasília), estimativas do PIB da zona do euro (6h), índice de preços ao produtor (PPI) e pedidos de auxílio-desemprego nos EUA (9h30), além da variação dos estoques de gás natural nos EUA (11h30). Às 5h, o banco central da Noruega divulgará sua decisão de política monetária, com expectativa de manutenção da taxa em 4,25%.
- O dólar australiano avançou após dados do mercado de trabalho. A taxa de desemprego ficou em 4,2%, em linha com as previsões e ligeiramente abaixo do nível anterior de 4,3%. O número de empregados aumentou em 24,5 mil, contra expectativa de 25 mil e avanço anterior de 2 mil, enquanto a taxa de participação recuou levemente para 67,0%, ante previsão e leitura anterior de 67,1%.
- Os índices asiáticos fecharam majoritariamente em queda, com futuros do Nikkei e principais índices chineses recuando cerca de 1%.
- O dólar norte-americano recua levemente hoje, enquanto metais preciosos registram ganhos moderados, com o ouro negociado em torno de US$ 3.358. Os futuros de gás natural sobem 0,7%, estendendo a recuperação de ontem após fortes quedas. Já o petróleo opera em leve baixa.
- O sentimento no mercado de criptomoedas permanece bastante otimista. O Ethereum subiu para US$ 4.740, próximo de máximas históricas, enquanto o Bitcoin é negociado em torno de US$ 122.000. Ontem, as ações da corretora de criptomoedas Bullish (BLSH.US) quase dobraram no primeiro dia de negociação após o IPO. A empresa é focada no atendimento a instituições e grandes clientes do mercado cripto.
- O Goldman Sachs projeta três cortes de 25 pontos-base nas taxas de juros nos EUA ainda este ano — em setembro, outubro e dezembro — seguidos por mais dois cortes de 25 pontos-base em 2026, o que levaria a taxa básica para a faixa de 3,00% a 3,25%.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
