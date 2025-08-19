Destaques da manhã 19.08.2025

Sessão de terça-feira nos mercados asiáticos foi relativamente calma, principalmente devido ao efeito das conversas na Casa Branca.
- Houve muitos comentários a respeito das condições, possibilidades e datas para novas negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, com mediação dos EUA e apoio financeiro da União Europeia. Neste momento, no entanto, parece que novos avanços nas negociações estão congelados até que Rússia ou Ucrânia abandonem suas principais condições para assinar um cessar-fogo (manutenção das fronteiras pré-guerra por parte da Ucrânia e a ausência absoluta de tropas estrangeiras no território ucraniano por parte da Rússia).
- As garantias de segurança discutidas entre EUA, Ucrânia e UE devem ser apresentadas em detalhes dentro dos próximos 10 dias. É crucial, no entanto, que o secretário-geral da OTAN tenha enfatizado que a questão do envio de tropas em solo não foi discutida em nenhum momento.
- Antes da abertura da sessão à vista na Europa, os principais contratos futuros sobre índices europeus e norte-americanos estão em queda. O DE40 cai atualmente 0,15%, enquanto o S&P 500 perde 0,17%.
- A S&P manteve o rating dos EUA em AA+/A-1+ com perspectiva estável, citando déficits elevados e aumento da dívida, mas sem esperar uma deterioração sustentada.
- O calendário macroeconômico da sessão de hoje permanece relativamente vazio. A atenção dos investidores se voltará para os dados de CPI do Canadá, notícias corporativas e quaisquer novos desdobramentos geopolíticos.
- O ouro recupera parte do terreno hoje, como reflexo direto de uma leve recuperação do par EURUSD. A dinâmica dos movimentos no mercado Forex permanece bastante baixa, embora o iene japonês apresente desempenho relativamente positivo, enquanto o dólar australiano registra maiores perdas.
- As principais commodities energéticas seguem em queda. O gás natural recua 1,14% e continua perdendo valor após novas previsões climáticas que indicam menor demanda pela commodity devido a temperaturas mais baixas.
- O mercado cripto também é dominado por quedas nesta manhã. O Bitcoin cai 1,2%, enquanto o Ethereum recua 2,4%.
