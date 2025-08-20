Destaques da manhã (20.08.2025)

Mercados Globais – Atualização
Wall Street: O Nasdaq 100 caiu até 1,4% ontem, a segunda maior queda desde a surpresa tarifária de abril, com a Nvidia liderando as perdas. A fraqueza das megacaps ofuscou os ganhos em mais de 350 empresas do S&P 500. Hoje, os futuros em Wall Street seguem mais fracos, com US100, US500 e US30 recuando entre 0,3% e 0,4%.
Europa: Sentimento também misto, com futuros dos principais índices (DE40, UK100) em leve queda. O mercado aguarda as minutas do FOMC (14h, Brasília), a inflação final da Zona do Euro (6h, Brasília), além de falas dos membros do Fed Waller e Bostic.
China: O PBoC manteve a taxa em 3,5%, conforme esperado. Futuros sobre índices chineses (HK.cash e CHN.cash) sobem cerca de 0,5%.
Forex:
EURUSD recua quase 0,1%.
NZDUSD é o par mais volátil do dia, caindo 1% após o RBNZ cortar juros para o menor nível em 3 anos, sinalizando mais afrouxamento monetário.
Renda Fixa: Os Treasuries dos EUA ganham terreno antes do discurso de Powell em Jackson Hole (sexta-feira). O rendimento do título de 10 anos recua 3 pb para 4,31%.
Commodities:
Petróleo: +0,5% após o relatório da API mostrar queda de -2,4M barris (vs -1,2M esperados e +1,5M prévios). Estoques de gasolina recuaram -1M.
Gás natural: -0,5%.
Metais preciosos e industriais: baixa volatilidade pela manhã.
Criptoativos: O Bitcoin tenta se estabilizar após a forte queda de ontem, negociado próximo a US$ 113.600. O Ethereum segue em baixa, cotado a US$ 4.180 frente aos mais de US$ 4.700 registrados dias atrás.
Outros destaques: A S&P Global Ratings observou que a arrecadação tarifária pode ajudar a compensar cortes de impostos e sustentar a nota de crédito do país.
