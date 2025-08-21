Destaques da manhã (21.08.2025)

Wall Street fecha em baixa, mas recupera parte das perdas iniciais; Ásia apresenta sentimento misto
- Wall Street fechou em baixa ontem, embora uma parte significativa das perdas da sessão inicial tenha sido revertida à medida que investidores começaram a “comprar na baixa” (S&P 500: -0,24%, Nasdaq: -0,67%, DJIA: +0,04%, Russell 2000: -0,32%). O fim da liquidação de ações de tecnologia é visível no pregão asiático, enquanto o US100 opera estável.
- A Governadora do Fed, Lisa Cook, acusada de falsificar documentos de solicitação de empréstimo, afirmou que não permitirá ser “intimidada” pelo governo de Donald Trump a renunciar ao cargo no Fed. Cook acrescentou que está reunindo documentação adequada para responder de forma completa a todas as questões substantivas.
- O sentimento na região Ásia-Pacífico está misto, embora as empresas de tecnologia demonstrem relativo otimismo. O amplo índice MSCI Ásia-Pacífico caiu 0,5%, assim como os mercados em Pequim (CHN.cash: -0,3%), Hong Kong (HK.cash: -0,3%) e Tóquio (JP225: -0,6%). Enquanto isso, os índices na Índia (Nifty 50: +0,3%), Coreia do Sul (Kospi: +0,4%), Singapura (SG20cash: +0,3%) e Austrália (AU200.cash: +0,7%) apresentam ganhos.
- As ações do setor biomédico na China subiram após o primeiro-ministro Li Qiang comentar que o apoio à P&D no setor deve ser ampliado.
- A Nova Zelândia registrou seu primeiro déficit comercial (-NZD 578 milhões) desde janeiro. As exportações cresceram, mas em ritmo mais lento que as importações, resultando em déficit na balança comercial.
- O presidente do RBNZ, Christian Hawkesby, afirmou que a alta dos preços das commodities e os cortes de juros já estão fornecendo suporte à economia da Nova Zelândia.
- O PMI Composto da Austrália subiu em agosto para 54,9 (anterior: 53,9). A atividade acelerou tanto na manufatura quanto nos serviços. O emprego está claramente em alta, à medida que mais tarefas precisam ser executadas, enquanto a atividade de exportação se recupera apesar da incerteza relacionada a alfândega.
- No Japão, o PMI Composto avançou para 51,9 (anterior: 51,6), sinalizando o crescimento mais rápido desde fevereiro. O resultado foi impulsionado principalmente pelos serviços, enquanto a queda na manufatura praticamente cessou, apoiada por maior produção industrial.
- A volatilidade no mercado de câmbio permanece limitada no início da sessão. O índice do dólar (USDIDX) opera estável. As moedas mais fracas do G10 no momento são o franco suíço (USDCHF) e o dólar australiano (AUDUSD), ambos recuando 0,1% frente ao dólar. O EURUSD segue estável em 1,164.
- O OIL.WTI estende ganhos de 0,3%, enquanto os futuros de NATGAS operam estáveis após o rollover. O ouro cai 0,3% para US$ 3.340 por onça, enquanto a prata opera estável.
- No mercado de criptomoedas, o pessimismo ainda predomina. O Bitcoin recua 0,3% para US$ 114.100, o Ethereum -0,75% para US$ 4.315, com quedas também em Chainlink (-3%), Polygon (-1,6%) e Ripple (-1,3%).
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
