Destaques da manhã (25.08.2025)

- Wall Street encerrou a semana passada com forte recuperação (S&P 500: +1,5%, Nasdaq: +1,9%, DJIA: +1,9%, Russell: +3,86%) em resposta às declarações dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que, ao citar maiores riscos para o mercado de trabalho, abriu a porta para um possível corte de juros em setembro. Atualmente, os futuros dos índices norte-americanos operam levemente em baixa (S&P 500: -0,05%), enquanto o EU50 recua 0,2%.
- Na região Ásia-Pacífico, as perspectivas de cortes de juros nos EUA estão alimentando amplo otimismo. O índice MSCI Ásia-Pacífico sobe mais de 1,1%, impulsionado principalmente pelos ganhos na China (HSCEI: +1,8%, Hang Seng: +1,7%). O Nikkei 225 do Japão (+0,3%), o Shanghai SE Composite (+0,72%), o Kospi da Coreia do Sul (+1%) e o Nifty 50 da Índia (+0,3%) também avançam. O S&P/ASX 200 da Austrália opera estável.
- A China pode potencialmente lançar projetos de renovação financiados pelo governo para apoiar seu mercado imobiliário ainda fragilizado, segundo o jornal Securities Daily, que cita especialistas do setor. Incorporadoras chinesas registram fortes altas (ex.: Vanke: +15%).
- As vendas no varejo da Nova Zelândia surpreenderam positivamente no 2º trimestre de 2025 (+0,5%, previsão -0,3%, anterior +0,8%). O maior ganho ocorreu em eletrônicos (+4,6% t/t), enquanto a maior queda foi em farmacêuticos e “outros” (-1,2% t/t).
- No mercado cambial: o índice do dólar apresenta leve recuperação após a liquidação de sexta-feira induzida por Powell (USDIDX: +0,15%). As moedas de refúgio corrigem mais, especialmente o iene japonês (USDJPY: +0,25%) e o franco suíço (USDCHF: +0,2%). O EURUSD recua 0,14%, mantendo-se em 1,17. A maior resistência ao dólar vem das moedas da Oceania (AUDUSD: +0,05%, NZDUSD: +0,03%), que se beneficiam do apetite por risco.
- Os metais preciosos também recuam: ouro -0,2% a US$ 3.364, prata -0,15% a US$ 38,82, paládio -0,3%, com a platina sendo a exceção, em alta de 0,2%.
- As commodities energéticas também operam em queda: gás natural cai 1,8%, enquanto o petróleo Brent e o WTI recuam cerca de -0,2%, apesar das ameaças de Donald Trump de que “sanções massivas” seriam impostas à Rússia caso nenhum acordo de guerra seja alcançado em aproximadamente duas semanas.
- As criptomoedas estendem as perdas após um domingo de negociações voláteis. O Bitcoin recua 0,25% a US$ 112.500, o Ethereum cai 1,35% a US$ 4.722, enquanto contratos de Dogecoin (-2,2%), Sushi (-1,9%) e Chainlink (-0,4%) também operam no vermelho.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
