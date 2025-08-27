Destaques da manhã (27.08.2025)

Ações de tecnologia na Ásia avançam antes do balanço da Nvidia; dólar sobe e ouro recua

As ações de tecnologia na Ásia avançaram após a sessão positiva de ontem em Wall Street, com investidores aguardando os resultados da Nvidia para avaliar se o rali global iniciado em abril pode continuar. A empresa divulgará seu balanço após o fechamento do mercado norte-americano, e os papéis seguem próximos da máxima histórica.

A inteligência artificial permaneceu em foco: a chinesa Cambricon disparou até 8,2%, atingindo recorde histórico com forte crescimento nos lucros. Já a Nikon saltou 21% após notícias de que a EssilorLuxottica (fabricante da Ray-Ban) pode aumentar sua participação na empresa.

Nos mercados futuros, bolsas dos EUA e Europa operam em leve alta antes do resultado da Nvidia. Entretanto, o sentimento mais amplo na Ásia — fora do setor de tecnologia — mostrou fraqueza, com os índices chineses registrando as maiores quedas do dia.

O índice do dólar avançou 0,2%, revertendo a queda de terça-feira ligada ao movimento de Donald Trump para destituir a diretora do Fed, Lisa Cook. O ouro recuou quase 0,5%, enquanto os Treasuries permaneceram estáveis após quedas anteriores nos títulos de longo prazo nos EUA, França e Reino Unido.

Na Austrália, o CPI surpreendeu em julho, acelerando para 2,8% (vs 2,3% esperados e 1,9% anteriores). O volume de construção avançou 3% no trimestre (vs 1% esperado e 0% anterior). Apesar dos dados inflacionários, o AUD teve apenas leve valorização contra o dólar.

No petróleo, os preços ficaram estáveis após Washington impor novas tarifas sobre a Índia. O relatório do API Crude Oil Stock Change mostrou queda de -0,974M barris (vs -1,7M esperados e -2,4M anteriores).

Já na China, os lucros industriais apresentaram ritmo mais lento de queda em julho, sugerindo que as medidas contra o excesso de capacidade podem estar reduzindo parte das pressões.

No campo geopolítico, Trump impôs tarifa de 50% sobre determinados produtos indianos, a mais dura da Ásia, em retaliação às compras de petróleo russo por parte da Índia — representando uma guinada nas relações entre EUA e Índia.

