Disputa Trump–Cook: últimos comentários 💡

O presidente Donald Trump anunciou que exerceu seu direito de demitir a membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, Lisa Cook, alegando que havia fundamentos para fazê-lo. A Casa Branca declarou que Cook havia sido “acusada de forma crível de mentir” e que sua remoção aumentaria a responsabilidade do Fed. Lisa Cook contestou a decisão na Justiça e busca uma liminar temporária para suspender sua demissão, chamando a medida de Trump de ilegal. Enquanto isso, o indicado de Trump, o economista Stephen Miran, está a caminho de ser confirmado antes da reunião de setembro do Federal Reserve. O Comitê Bancário do Senado está programado para realizar uma audiência sobre o caso na próxima semana.

O par EURUSD recupera terreno hoje, subindo 0,36% e rompendo acima das mínimas das últimas duas semanas. No entanto, o TNOTE não reage de forma excessiva aos comentários acima, o que sugere que os investidores estão recebendo as reportagens da mídia sobre essa disputa com cautela (ao menos por enquanto).

Fonte: xStation

