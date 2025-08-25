Dólar Index em foco

Gráfico do Dia: USDIDX (25.08.2025)

O índice do dólar norte-americano (USDIDX) apagou os ganhos iniciais da sessão asiática (+0,05%) e segue sob pressão após o discurso dovish do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole na última sexta-feira (na ocasião: -1%). Embora Powell tenha aberto espaço para um corte de juros, o mercado monetário reduziu levemente as expectativas, moderando o entusiasmo de sexta-feira.

Quadro Técnico

Rompimento falho : O USDIDX chegou a superar as médias móveis de 10 e 30 períodos, mas rapidamente recuou.

Níveis-chave : Os ganhos foram interrompidos no nível de retração de 38,2% de Fibonacci , seguido por correção em direção ao nível de 78,6% , que agora atua como principal suporte.

Momentum: O RSI se mantém na faixa de 40, refletindo enfraquecimento, mas sem sinal de sobrevenda.

Fonte: xStation5

O que move o USDIDX hoje?

Declarações de Powell : Abriram espaço para um corte de juros, destacando riscos crescentes no mercado de trabalho. As revisões do NFP apontam para desaceleração na criação de empregos e maior tempo de busca por vagas — fatores que podem elevar a taxa de desemprego em caso de arrefecimento da economia.

Juros dos Treasuries : Rendimentos sobem levemente (Treasury de 2 anos +1pb a 3,71%, e de 10 anos +2pb a 4,27%), corrigindo parte do forte movimento de sexta-feira (-10pb no 2Y), considerado exagerado diante dos possíveis cenários para a próxima reunião do FOMC.

Mercado monetário: Swaps precificam ~85% de probabilidade de corte de 25pb em setembro (vs ~90% na sexta). A decisão dependerá de dados-chave a serem divulgados antes do encontro de 16–17 de setembro — principalmente o PCE (consenso: 2,9% a/a) e o NFP.

Implicações de Mercado

Um corte em setembro segue como cenário-base, mas os dirigentes do Fed podem enquadrá-lo como uma medida isolada de “seguro”, e não necessariamente o início de um ciclo amplo de afrouxamento em 2025. Esse posicionamento mantém o dólar pressionado no curto prazo, mas limita espaço para apostas excessivamente baixistas.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U