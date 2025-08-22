Dow Jones 30 sobe 1,4% atingindo nova máxima histórica 📈

🗽 Wall Street se recupera após comentários dovish de Powell em Jackson Hole

Os futuros do Dow Jones Industrial Average avançam durante o discurso de Jerome Powell no simpósio econômico de Jackson Hole.

Powell sinaliza risco crescente para o mercado de trabalho dos EUA

O Fed acredita que o efeito inflacionário das tarifas provavelmente será temporário

O mercado de trabalho agora está em risco, enquanto o risco de aumento da inflação parece menor

Traders aumentam as apostas em mais flexibilização da política monetária ainda este ano, precificando totalmente dois cortes de juros até o fim do ano. O tom bastante dovish de Powell surpreendeu Wall Street. O mercado agora precifica 90% de chance de corte em setembro, contra 75% antes do discurso.

Os índices em Wall Street sobem, com o US2000 avançando quase 3%, enquanto US500 e US100 registram ganhos de 1,3% e 1,5%, respectivamente.

US30 (intervalo D1)

Os futuros do DJIA atingem hoje um novo nível de máxima histórica.

Fonte: xStation5

