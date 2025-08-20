Enfraquecimento do Sentimento, Setor de Defesa Pesa nos Índices Europeus

Panorama Geral

Os índices europeus seguem em queda nos últimos dias. As avaliações estão sob pressão tanto pelo setor de defesa europeu, quanto pelo setor de tecnologia americano, que enfrenta uma correção notável desde o início da semana.

Desde segunda-feira, observamos pequenas, porém consistentes quedas nos índices. Esse movimento reflete a decepção parcial com as conferências de paz envolvendo o presidente dos EUA, além de perspectivas macroeconômicas mais fracas e a desvalorização das empresas do setor de defesa.

Fatores de Pressão

O setor de defesa prevê queda nos pedidos caso as negociações de paz avancem .

Na Alemanha , os preços ao produtor caíram 1,5% a/a , sinalizando fraqueza industrial .

No Reino Unido , a inflação subiu para 3,8% , acima da expectativa ( 3,7% ) e superior à leitura anterior ( 3,6% ).

Nos EUA , a venda massiva no setor de tecnologia também pesou no sentimento. NVIDIA caiu 3,5% Palantir perdeu 9% Microsoft, Tesla e Apple também registraram desvalorizações.



Análise Técnica – DE40 (D1)

O canal de consolidação estreito aproxima-se de sua conclusão. Em até uma semana, o mercado deve decidir a direção:

Suportes: 24.000 pontos (EMA50 + linha de tendência de alta) 23.500 pontos (EMA100 + limite superior da consolidação anterior)

Resistência: 24.757 pontos , recorde histórico.



Notícias Corporativas

Rheinmetall : queda de 1,5% ; desde maio, a ação já perdeu 20% .

TAG Immobilien : emissão de 12,5 milhões de novas ações → desvalorização de 3% .

K+S : recomendação negativa do Berenberg → queda de 4% .

Stellantis: Bernstein reduz preço-alvo para US$ 11,70 → queda de 1%.

________

