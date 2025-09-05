Euro Dólar estável após dados do PIB da Zona do Euro no 2º tri 📌 🇪🇺

Alemanha — Pedidos à Indústria
−2,9% m/m em agosto (Previsão: +0,5%; Anterior: −1,0%)
Os dados da Alemanha decepcionaram, com os pedidos industriais caindo −2,9% em relação ao mês anterior, enquanto o mercado esperava um aumento moderado de 0,5%. O resultado confirma a fragilidade da indústria alemã, que segue enfrentando baixa demanda interna e externa, além de altos custos de financiamento e energia. Isso aumenta as preocupações sobre uma possível deterioração adicional nas perspectivas da maior economia da zona do euro no segundo semestre.
Reino Unido — Vendas no Varejo (agosto)
-
Vendas no varejo (MoM): +0,6% (Previsão: +0,2%; Anterior: +0,9%)
-
Vendas no varejo núcleo (MoM): +0,5% (Previsão: +0,3%; Anterior: +0,6%)
-
Vendas no varejo (YoY): +1,1% (Previsão: +1,3%; Anterior: +1,7%)
Os dados do Reino Unido vieram melhores do que o esperado no curto prazo, com destaque para o aumento mensal de 0,6% nas vendas totais e 0,5% no núcleo. No entanto, em termos anuais, observa-se desaceleração para 1,1%, abaixo da expectativa de 1,3% e dos 1,7% de julho. Isso sugere que o consumo permanece relativamente resiliente, mas com o impacto das taxas de juros elevadas e do custo de vida limitando o potencial de uma recuperação mais consistente.
URGENTE: EURUSD estável após dados do PIB da Zona do Euro no 2º tri 📌 🇪🇺
10:00 (BST) — Zona do Euro, PIB
-
PIB (2º tri): 1,5% a/a (Previsão: 1,4%; Anterior: 1,5%)
-
PIB (2º tri): 0,1% t/t (Previsão: 0,1%; Anterior: 0,6%)
10:00 (BST) — Zona do Euro, Emprego
-
Variação do emprego (2º tri): 0,6% a/a (Previsão: 0,7%; Anterior: 0,7%)
-
Variação do emprego (2º tri): 0,1% t/t (Previsão: 0,1%; Anterior: 0,2%)
Embora o crescimento trimestral tenha desacelerado em linha com as expectativas, a leitura anual permaneceu em 1,5%, superando a projeção de uma leve queda para 1,4%. A variação do emprego segue marginalmente positiva. A ausência de reação do mercado se deve ao fato de não terem sido registradas surpresas na leitura final do 2º trimestre.
O EURUSD se aproxima do suporte previamente marcado em 1,169, antes de o principal par de moedas recuar e consolidar-se entre 1,162 e 1,168. Atualmente, negocia em tendência de alta, acima das médias móveis exponenciais de 30 e 100 horas.
Fonte: xStation5