Euro Dólar estável após dados do PIB da Zona do Euro no 2º tri 📌 🇪🇺

Alemanha — Pedidos à Indústria

−2,9% m/m em agosto (Previsão: +0,5%; Anterior: −1,0%)

Os dados da Alemanha decepcionaram, com os pedidos industriais caindo −2,9% em relação ao mês anterior, enquanto o mercado esperava um aumento moderado de 0,5%. O resultado confirma a fragilidade da indústria alemã, que segue enfrentando baixa demanda interna e externa, além de altos custos de financiamento e energia. Isso aumenta as preocupações sobre uma possível deterioração adicional nas perspectivas da maior economia da zona do euro no segundo semestre.

Reino Unido — Vendas no Varejo (agosto)

Vendas no varejo (MoM): +0,6% (Previsão: +0,2%; Anterior: +0,9%)

Vendas no varejo núcleo (MoM): +0,5% (Previsão: +0,3%; Anterior: +0,6%)

Vendas no varejo (YoY): +1,1% (Previsão: +1,3%; Anterior: +1,7%)

Os dados do Reino Unido vieram melhores do que o esperado no curto prazo, com destaque para o aumento mensal de 0,6% nas vendas totais e 0,5% no núcleo. No entanto, em termos anuais, observa-se desaceleração para 1,1%, abaixo da expectativa de 1,3% e dos 1,7% de julho. Isso sugere que o consumo permanece relativamente resiliente, mas com o impacto das taxas de juros elevadas e do custo de vida limitando o potencial de uma recuperação mais consistente.

URGENTE: EURUSD estável após dados do PIB da Zona do Euro no 2º tri 📌 🇪🇺

10:00 (BST) — Zona do Euro, PIB

PIB (2º tri): 1,5% a/a (Previsão: 1,4%; Anterior: 1,5%)

PIB (2º tri): 0,1% t/t (Previsão: 0,1%; Anterior: 0,6%)

10:00 (BST) — Zona do Euro, Emprego

Variação do emprego (2º tri): 0,6% a/a (Previsão: 0,7%; Anterior: 0,7%)

Variação do emprego (2º tri): 0,1% t/t (Previsão: 0,1%; Anterior: 0,2%)

Embora o crescimento trimestral tenha desacelerado em linha com as expectativas, a leitura anual permaneceu em 1,5%, superando a projeção de uma leve queda para 1,4%. A variação do emprego segue marginalmente positiva. A ausência de reação do mercado se deve ao fato de não terem sido registradas surpresas na leitura final do 2º trimestre.

O EURUSD se aproxima do suporte previamente marcado em 1,169, antes de o principal par de moedas recuar e consolidar-se entre 1,162 e 1,168. Atualmente, negocia em tendência de alta, acima das médias móveis exponenciais de 30 e 100 horas.

Fonte: xStation5