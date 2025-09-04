Euro oscila frente a dólar durante sabatina de indicado por Trump ao Fed ↕️

O EUR/USD apresenta forte volatilidade durante a audiência do Comitê Bancário do Senado com o indicado de Donald Trump para o Conselho de Governadores do Federal Reserve, Stephen Miran. A sabatina, que já dura mais de duas horas, é a etapa final antes da votação sobre a nomeação de Miran.

O tema central da audiência é a independência do Federal Reserve, que tem sido colocada em dúvida diante da pressão de Donald Trump sobre o banco central dos EUA. As críticas mais duras vieram da senadora democrata Elizabeth Warren, que afirmou ser ingênuo ou até perigoso pensar que alguém pode transitar tão facilmente de um cargo altamente político para uma função apolítica. Atualmente, Miran é o principal assessor econômico de Trump, cargo do qual ele declarou que renunciaria caso seja confirmado no Fed.

Miran afirmou que preservar a independência do Fed é de máxima importância, ao mesmo tempo em que demonstra alinhamento com a agenda de Trump ao defender tanto tarifas quanto a política migratória. Segundo ele, não há evidências de que as tarifas onerem pequenas empresas, e controles mais rígidos de fronteira deveriam ter impacto deflacionário na economia. Ele acrescentou ainda que “o presidente fez alguns pontos excelentes sobre política monetária, mas o Fed deve permanecer independente”.

