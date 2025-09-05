📈 Euro sobe 0,4% frente ao dólar antes do NFP

O relatório do mercado de trabalho dos EUA referente a agosto apresenta grande dificuldade de estimativa, tanto pelo excesso de ruído causado por tarifas e política migratória, quanto pelos efeitos sazonais (como a renovação de contratos de pessoal escolar). O consenso de mercado projeta um número em torno de +75 mil vagas, apenas 2 mil acima do dado de julho. No entanto, vale destacar que a última divulgação foi marcada por revisões negativas recordes para os dois meses anteriores, que totalizaram quase 260 mil vagas.

Demissões estratégicas como tendência atual

Os últimos relatórios do ISM confirmam que empresas buscam economizar através da redução de pessoal, em muitos casos para sustentar margens de lucro em queda devido ao aumento dos custos de produção. Segundo fabricantes, cumprir a agenda “Make in America” está se tornando cada vez mais difícil com os preços crescentes de componentes importados, enquanto as margens continuam pressionadas mesmo após 2–3 rodadas de aumentos de preços.

As demissões vêm afetando principalmente trabalhadores qualificados e com altos salários (como engenheiros).

Dessa forma, tanto as pressões inflacionárias quanto a queda na demanda por trabalho se espalham pela economia dos EUA. A paralisação de contratações e de projetos de investimento é frequentemente atribuída à incerteza econômica e comercial. Para o Fed, isso pode sinalizar que mesmo uma volta ao afrouxamento monetário não necessariamente reativará o mercado de trabalho caso os produtores continuem sem perspectivas de negócios mais claras.

O subíndice de emprego na manufatura do ISM teve leve recuperação em agosto, mas permaneceu abaixo do consenso de mercado, indicando contração (leituras abaixo de 50).

Os pedidos de seguro-desemprego seguem em recuperação gradual — não em nível alarmante, mas sem sugerir melhora da situação do mercado de trabalho.

Um ponto importante são os fatores pontuais. Entre eles:

o retorno de muitos funcionários federais ao trabalho após a liberação de fundos congelados;

a sazonalidade típica de agosto, considerado um mês estatisticamente difícil de prever.

Embora em alguns anos recentes agosto tenha surpreendido positivamente, a média de 30 anos mostra resultados geralmente abaixo das expectativas.

A Bloomberg, entretanto, projeta que os dados de agosto possam ser melhores que os de julho, baseando-se em dados de alta frequência. Ao mesmo tempo, espera nova revisão negativa para julho, reforçando a tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho nos EUA.

Taxa de desemprego: previsão de alta para 4,3% (de 4,2%).

Salários médios/hora: previsão de desaceleração para +3,7% a/a (vs. +3,9% a/a).

O crescimento salarial se aproxima gradualmente do nível de 3,0%, considerado compatível com a meta de inflação no longo prazo. Embora a taxa de desemprego ainda esteja abaixo da projeção do Fed, um aumento confirmaria praticamente a necessidade de corte de juros em setembro. Um aumento mais forte, por outro lado, poderia levantar dúvidas sobre o atraso do Fed em iniciar os cortes neste ano.

O desemprego, que ainda se mantém próximo dos níveis pré-pandemia, até agora não representou ameaça ao mandato de pleno emprego do Fed.

EURUSD (H4)

Após a fraqueza de ontem e o repique na média móvel exponencial de 30 períodos (EMA30), o EURUSD rompeu em alta acima das duas médias, testando resistência-chave em torno de 1,169 na expectativa de confirmação, via NFP, da crescente fraqueza do mercado de trabalho americano. Um dado bem mais fraco que o esperado, sem margem para justificativas sazonais, poderia ajudar o EURUSD a romper a consolidação mensal acima de 1,172. Já a ausência de surpresas deve manter o par negociado entre a EMA100 e a região de 1,169.

📊 Fonte: XTB Research, Bloomberg, Macrobond, app da XTB

⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.