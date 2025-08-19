Euro Stoxx 50 atinge o nível mais alto desde março, testando resistência chave 📈

Desempenho recente do índice

O EU50 subiu para o nível mais alto desde o final de março de 2025 (+0,6%) após a cúpula EUA–Europa de ontem, com apenas alguns membros do índice registrando quedas. Entre as principais perdas estão:

Prosus (-0,4%),

Wolters Kluwer (-0,1%),

Safran (-0,25%),

Deutsche Boerse (-0,2%),

Flutter Entertainment (-0,1%),

Airbus (-0,2%).

Impacto das negociações da guerra Rússia–Ucrânia

O desempenho do EU50 estará fortemente ligado aos desdobramentos das negociações da guerra Rússia–Ucrânia, com Donald Trump defendendo reuniões bilaterais e trilaterais entre Rússia, Ucrânia e EUA.

Embora o chanceler russo não tenha confirmado a realização do encontro, um relatório da AFP menciona que Putin teria proposto Moscou como local da próxima cúpula trilateral.

O relatório não gerou otimismo excessivo no mercado futuro europeu, mas novos avanços em direção ao fim da guerra poderiam ajudar o EU50 a romper em direção às máximas históricas de fevereiro (ATH).

Aspecto técnico e comparação com Wall Street

O EU50 chegou a superar brevemente a resistência chave dos 5500 pontos, mas ainda falta momentum para avançar em direção às máximas históricas pré–Dia da Libertação.

Comparado ao US500, nota-se que as ações europeias começaram a ficar atrás de Wall Street, apesar da outperformance no início do ano. As incertezas comerciais e agora a guerra têm limitado a capacidade dos compradores de impulsionar o índice.

