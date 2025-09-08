Google Cloud e Qualcomm aprofundam cooperação em torno de agentes de IA ⚔️

O objetivo é introduzir inteligência artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) nos automóveis.

A arquitetura híbrida combina IA embarcada no dispositivo com a nuvem.

Maior velocidade de lançamento no mercado graças a uma arquitetura de referência otimizada.

A Qualcomm Technologies e o Google Cloud estão expandindo sua parceria para permitir que montadoras construam e implementem uma nova geração de agentes de IA multimodais dentro e ao redor dos veículos. A colaboração combina o Automotive AI Agent do Google Cloud — alimentado pelos modelos Gemini — com a plataforma Snapdragon Digital Chassis da Qualcomm, orquestrando inferência embarcada e em nuvem para oferecer resposta de baixa latência e capacidades profundas, continuamente atualizadas.

Situação financeira da Qualcomm

Nos últimos trimestres, os resultados da Qualcomm têm sido satisfatórios, especialmente considerando sua avaliação de mercado relativamente atraente.

Ainda assim, as ações da Qualcomm não têm estado no foco dos investidores recentemente. Os retornos nos últimos seis meses ficaram significativamente abaixo dos apresentados pela Alphabet e pelo índice US100.

