Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Google Cloud e Qualcomm aprofundam cooperação em torno de agentes de IA ⚔️

11:47 8 de setembro de 2025
  • O objetivo é introduzir inteligência artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) nos automóveis.
  • A arquitetura híbrida combina IA embarcada no dispositivo com a nuvem.
  • Maior velocidade de lançamento no mercado graças a uma arquitetura de referência otimizada.

A Qualcomm Technologies e o Google Cloud estão expandindo sua parceria para permitir que montadoras construam e implementem uma nova geração de agentes de IA multimodais dentro e ao redor dos veículos. A colaboração combina o Automotive AI Agent do Google Cloud — alimentado pelos modelos Gemini — com a plataforma Snapdragon Digital Chassis da Qualcomm, orquestrando inferência embarcada e em nuvem para oferecer resposta de baixa latência e capacidades profundas, continuamente atualizadas.

 

Situação financeira da Qualcomm

Nos últimos trimestres, os resultados da Qualcomm têm sido satisfatórios, especialmente considerando sua avaliação de mercado relativamente atraente.

Ainda assim, as ações da Qualcomm não têm estado no foco dos investidores recentemente. Os retornos nos últimos seis meses ficaram significativamente abaixo dos apresentados pela Alphabet e pelo índice US100.

 

___
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br. 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app