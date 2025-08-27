Índice Hang Seng cai 2% 📉 Índices chineses recuam em meio a temores de novas regulações de mercado

Os ganhos na China, impulsionados pelo otimismo em torno do setor de tecnologia e pelo alívio nas tensões comerciais com os Estados Unidos, estão perdendo força devido à realização de lucros. O contrato HK.cash recua mais de 2%, em meio a preocupações de que as autoridades possam retomar uma postura de desalavancagem e forçar mais corretoras a apertarem as condições de financiamento.

Rali bilionário em agosto

Em agosto de 2025, o mercado acionário chinês adicionou mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado, alcançando os maiores níveis em uma década. O rali foi sustentado por fortes fluxos de investidores locais e pela melhora no sentimento após a desescalada das disputas comerciais com os EUA.

Temores de superaquecimento

A Sinolink Securities elevou o depósito de margem em novos contratos de financiamento para 100% , buscando conter o uso excessivo de alavancagem.

Alguns fundos mútuos também impuseram limites diários de compra. O feeder fund do GF Star Growth Index ETF, por exemplo, limitou novas entradas a apenas 100 yuans, uma das medidas mais restritivas do atual ciclo altista.

Indicadores de mercado

Os volumes de negociação nas bolsas chinesas chegaram a 3,1 trilhões de yuans (US$ 433 bilhões) , o segundo maior nível já registrado.

O saldo de financiamentos com margem ultrapassou 2,1 trilhões de yuans , o maior desde 2015 – período marcado por uma bolha especulativa.

A abertura de novas contas de corretoras por investidores de varejo saltou 71% em julho (base anual), refletindo o forte efeito FOMO e a entrada maciça de capital especulativo de pessoas físicas.

Visão dos analistas

Especialistas observam que já podem estar se formando bolhas especulativas em determinados segmentos. No entanto, as recentes restrições de financiamento têm como objetivo principal proteger corretoras e clientes contra potenciais perdas, e não sinalizar que o rali já atingiu o pico.

Histórico de intervenções regulatórias

Pequim tem um histórico de intervir em momentos de quedas acentuadas ou ralis acelerados. Desde 2023, as autoridades reforçaram medidas como restrições a operações vendidas (short selling) e elevação de exigências de margem para fundos – políticas endurecidas novamente em 2024.

