Inflação ao produtor no Canadá acelera 📈

Canadá – Dados de inflação de julho:
Índice de Preços de Produtos Industriais (IPPI): atual 2,6% a/a; anterior 1,9% a/a
Índice de Preços de Produtos Industriais (IPPI): atual 0,7% m/m; previsão 0,3% m/m; anterior 0,5% m/m
O USDCAD chegou a cair brevemente abaixo da EMA30 no gráfico de 30 minutos (M30), mas o tom hawkish dos dados de IPPI acima do esperado rapidamente levou o par de volta para as máximas do dia.
Fonte: xStation5
