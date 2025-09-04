IPC suíço cai em base mensal, Euro Franco Suico em alta 📌 📌

07:30 (horário de Brasília), Suíça – Dados de Inflação de agosto:
IPC: atual -0,1% m/m; previsão 0,0% m/m; anterior 0,0% m/m
IPC: atual 0,2% a/a; previsão 0,2% a/a; anterior 0,2% a/a
Em agosto de 2025, os preços ao consumidor na Suíça recuaram 0,1% na comparação mensal, mantendo a inflação anual em apenas +0,2%. A inflação subjacente também cedeu 0,1% m/m, mas permaneceu em +0,7% a/a.
A queda foi impulsionada principalmente por custos mais baixos em férias internacionais, transporte aéreo e aluguel de veículos particulares, sendo parcialmente compensada por altos preços de aluguéis e vestuário.
Os bens importados registraram queda de 1,3% a/a, enquanto os produtos domésticos avançaram 0,6% a/a.
