A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

IPC suíço cai em base mensal, Euro Franco Suico em alta 📌 📌

10:28 4 de setembro de 2025

07:30 (horário de Brasília), Suíça – Dados de Inflação de agosto:

  • IPC: atual -0,1% m/m; previsão 0,0% m/m; anterior 0,0% m/m

  • IPC: atual 0,2% a/a; previsão 0,2% a/a; anterior 0,2% a/a

Em agosto de 2025, os preços ao consumidor na Suíça recuaram 0,1% na comparação mensal, mantendo a inflação anual em apenas +0,2%. A inflação subjacente também cedeu 0,1% m/m, mas permaneceu em +0,7% a/a.

A queda foi impulsionada principalmente por custos mais baixos em férias internacionais, transporte aéreo e aluguel de veículos particulares, sendo parcialmente compensada por altos preços de aluguéis e vestuário.

Os bens importados registraram queda de 1,3% a/a, enquanto os produtos domésticos avançaram 0,6% a/a.

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo

