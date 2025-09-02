📉 Libra despenca com venda massiva de títulos do Reino Unido

O par GBPUSD desabou fortemente após uma liquidação no mercado de títulos do governo britânico, que levou os rendimentos dos gilts de 30 anos ao nível mais alto desde 1998, em 5,66%.

No início da sessão, o GBPUSD era o par menos volátil do G10, com a libra mostrando forte resiliência frente à ampla recuperação do dólar. No entanto, a venda de títulos arrastou a taxa para seu menor nível desde 7 de agosto (pouco abaixo de 1,339). Compradores conseguiram recuperar parte das perdas, trazendo o par de volta a 1,34, ligeiramente acima da faixa inferior da consolidação atual.



Fonte: xStation5

📊 Rendimentos dos gilts de 30 anos do Reino Unido

Fonte: Bloomberg Finance LP

Os custos de financiamento de longo prazo no Reino Unido atingiram o nível mais alto desde 1998, refletindo preocupações dos investidores sobre as perspectivas econômicas do país, incluindo:

inflação persistente,

aumento da dívida pública,

dúvidas sobre a capacidade do governo em conciliar regras fiscais com crescimento econômico.

Além disso, cresce a percepção de que a chanceler Rachel Reeves será forçada a anunciar aumentos de impostos ou cortes mais profundos de gastos no Orçamento de Outono, já que os rendimentos dos títulos apontam para condições de financiamento mais rígidas.

As declarações recentes de Reeves incluíram, entre outros pontos, a possibilidade de um imposto extraordinário sobre bancos. Contudo, para financiar serviços públicos ainda frágeis e projetos de infraestrutura, provavelmente serão necessárias reformas mais amplas e novas fontes de receita – temas evitados pelo Partido Trabalhista durante a última campanha. O atual primeiro-ministro Keir Starmer prometeu liderar o Labour nas próximas eleições.

A libra havia retomado ganhos em meados de julho, sustentada pelas expectativas de corte de juros em setembro nos EUA e por pressões inflacionárias adicionais no Reino Unido, que impulsionaram os títulos de médio prazo britânicos.

Fonte: xStation5

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse