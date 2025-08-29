Milho sobe 2% em meio a projeção de safra abaixo da estimativa do USDA; mudança no posicionamento dos especuladores 📈

Futuros de milho em alta com projeção abaixo do USDA e mudança no posicionamento dos especuladores 📈
Os contratos futuros de milho negociados na CBOT (CORN) avançam hoje após o crop tour da Pro Farmer projetar produção abaixo das estimativas do USDA, somando preocupações adicionais com riscos de doenças. O movimento ocorre em meio à reavaliação das posições especulativas e ao suporte das fortes vendas de exportação registradas na sessão de ontem.
🔹 Principais destaques do mercado de milho
-
Pro Farmer Crop Tour: projeção de produção de milho nos EUA em 2025/26 de 16,204 bilhões de bushels, abaixo da estimativa do USDA de 16,742 bilhões.
-
Posicionamento dos fundos: Managed Money reduziu posições líquidas vendidas para a mínima em 12 semanas (144.650 lotes), enquanto as posições compradas atingiram a máxima em 16 semanas.
-
Condições da safra (USDA): 71% da safra classificada como boa a excelente (acima da expectativa de 70%).
-
Estágio da lavoura: 7% já maduro (vs. 10% no ano passado) e 44% em fase de dentição, em linha com a média.
-
Exportações: inspeções semanais de milho nos EUA subiram 24% para 1,31 milhão de toneladas, lideradas por México e Japão. O total de exportações 2024/25 já soma 65,53 milhões de toneladas, 28% acima do ritmo do ano anterior.
-
Demanda externa: Taiwan (MFIG) abriu licitação para até 65.000 toneladas de milho de EUA, Argentina, Brasil ou África do Sul.
-
Rússia: manteve tarifa de exportação de milho em zero; índice FOB subiu para US$ 218,80/tonelada.
🔹 Compromisso dos Traders (CoT – CFTC)
Managed Money (Especuladores de grande porte)
-
Forte aumento de posições compradas: +27,5 mil contratos (maior nível em 16 semanas).
-
Posições vendidas praticamente estáveis (-241).
-
Posições líquidas vendidas caem para a mínima em 12 semanas (144,7k), sugerindo menor pessimismo.
Comerciais (Produtores/Merchants)
-
Aumento expressivo das posições vendidas: +43,5 mil (hedge contra alta de preços).
-
Compras também cresceram (+15,9 mil), mas o volume de vendas segue predominante.
-
Na prática, produtores aproveitam a força atual do mercado para travar preços, enquanto fundos reduzem vendas e ampliam compras.
🔹 Resumo
O mercado de milho se encontra em um ponto de tensão estratégica:
-
Fundos reduzem seu viés negativo e começam a adotar postura mais comprada, tecnicamente sustentando os preços.
-
Produtores intensificam o hedge, indicando que enxergam o rali como oportunidade para realizar vendas antecipadas.
Fonte: Bloomberg Finance LP, CFTC, XTB Research
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U