Nasdaq 100 registra leve alta antes do ISM de Serviços 🗽 Índice Swiss 20 dispara 1,5%

Os futuros do Nasdaq 100 (US100) sobem hoje, após a sessão fraca de ontem, tentando reverter o padrão técnico de ombro-cabeça-ombro de baixa. A principal zona de resistência está em 23.700 e 24.000 pontos e, caso o momentum persista, podemos esperar um repique para 23.700 no curto prazo.

Às 09h15 (BRT) será divulgado o relatório ADP dos EUA e, logo em seguida, às 09h30 (BRT), os pedidos semanais de seguro-desemprego. Ambos os relatórios podem ser relevantes para os mercados na véspera do payroll (NFP), agendado para amanhã.

A leitura mais importante do dia será às 11h00 (BRT), com a divulgação do ISM de Serviços dos EUA.

Além disso, os mercados também aguardam os resultados da Broadcom (AVGO.US), que serão publicados após o fechamento de Wall Street. Os analistas do Evercore ISI melhoraram a recomendação para a gigante americana de chips de IA, elevando o preço-alvo para US$ 342, citando forte demanda por data centers. Esse relatório pode movimentar praticamente todo o setor de tecnologia hoje, já que o mercado segue fragilizado após o balanço da Nvidia, que apresentou receitas abaixo do esperado em data centers no último trimestre.

📊 Fonte: xStation5

Entre os índices europeus, o SUI20 é hoje o mais forte, com ganhos superiores a 2%, impulsionado por empresas como Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams e Barry Callebaut. Quase todas as ações suíças operam em alta hoje e, como mostra o gráfico abaixo, os futuros do SUI20 avançam acima da EMA200 (linha vermelha), sinalizando que a demanda está levando o principal índice acionário suíço ao nível mais alto desde junho.

📊 Fonte: xStation5



