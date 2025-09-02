Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Nasdaq perde 1,1% antes da abertura de Wall Street 📉

14:18 2 de setembro de 2025

O contrato futuro do índice Nasdaq 100 dos EUA (US100) caiu mais de 1% hoje, aproximando-se da faixa de 23.200 pontos. O dólar americano está se valorizando em um ritmo não visto desde julho, enquanto o mercado aguarda a divulgação do relatório ISM Manufacturing de agosto, às 14h GMT. A pressão de venda domina o contrato, com as quedas impulsionadas principalmente pelo índice "Mag7", onde, após fortes lucros em todas as principais empresas e um relatório um tanto "diferente" da Nvidia, a realização de lucros é evidente.

Observando o gráfico, um possível padrão de ombros e cabeça (H&S) parece estar se formando, com suporte fundamental em torno da faixa de 23.000 a 23.200 pontos (a linha de pescoço). Sazonalmente, setembro está entre os meses mais fracos para os índices de ações e, após uma forte alta no verão, os investidores estão entrando no "período de outono" com alguma cautela. Uma quebra abaixo de 23.000 pontos pode abrir caminho para outro movimento de queda significativo, enquanto um movimento acima de 23.600 pontos anularia a formação de baixa.

Fonte: xStation5

