Negociações de paz impulsionam recuperação cautelosa nos mercados de ações

Na segunda-feira, 18 de agosto, ocorreu uma reunião na Casa Branca envolvendo Donald Trump, Volodymyr Zelensky e sete líderes europeus. O encontro pode ser considerado um dos eventos-chave nos esforços em andamento para encerrar a guerra na Ucrânia. Embora a conclusão definitiva do conflito ainda esteja distante, a reunião em si representa um passo significativo à frente.

O resultado mais importante das conversas foi o desenvolvimento de princípios preliminares sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Esse elemento foi reconhecido como crucial tanto pelo lado ucraniano quanto pelos parceiros ocidentais. Além disso, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos, juntamente com aliados europeus, apoiariam a segurança da Ucrânia no âmbito de um futuro acordo de paz. Notavelmente, pela primeira vez, foi feita uma declaração sobre garantias semelhantes ao Artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o relato de Trump, Vladimir Putin não rejeitou de forma categórica esse conceito, o que muitos observadores viram como um possível avanço.

A atmosfera das discussões foi visivelmente mais construtiva do que durante a reunião de fevereiro, quando Trump e o vice-presidente Vance criticaram abertamente Zelensky. Desta vez, o presidente ucraniano descreveu as conversas como sua “melhor” reunião com Trump. Líderes europeus também apresentaram uma frente unida contra a agressão russa.

Um aspecto importante da discussão foi também a questão da cooperação militar. A Ucrânia propôs a compra de armas americanas no valor de 100 bilhões de dólares (a serem financiadas pela União Europeia), bem como um acordo separado sobre produção de drones avaliado em 50 bilhões de dólares. Essas medidas têm como objetivo não apenas fortalecer a defesa da Ucrânia, mas também melhorar sua posição de negociação em relação à Rússia.

O maior ponto de discórdia continua sendo a questão territorial. Putin propôs que a Ucrânia cedesse a parte restante do Donbass à Rússia em troca de um cessar-fogo nas outras frentes. Trump descreveu essa ideia como um “compromisso realista”, indicando sua disposição em considerar tal solução. Zelensky rejeitou firmemente a proposta, enfatizando que quaisquer mudanças de fronteiras teriam de ser aprovadas em um referendo nacional e que a grande maioria dos ucranianos se opõe a concessões territoriais à Rússia.

Embora a reunião não tenha trazido um avanço imediato na forma de um acordo de paz, estabeleceu bases para conversas futuras: o conceito de garantias internacionais de segurança, a possibilidade de negociações diretas entre Zelensky e Putin, a ampliação da cooperação militar e os Estados Unidos atuando como mediador nas etapas subsequentes do processo de paz. Ao mesmo tempo, os contínuos ataques russos contra cidades ucranianas durante as conversas e os sinais ambíguos de Moscou levantam dúvidas sobre a real disposição do Kremlin em chegar a um compromisso.

Os eventos em Washington, que pela primeira vez em muitos meses trouxeram esperança real de progresso nas negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, provocaram uma reação moderada, mas clara, nos mercados financeiros europeus. Embora os investidores não tenham corrido para comprar ações de forma ampla, ganhos sutis refletiram um otimismo cauteloso. Todo sinal que aponte para um possível fim do conflito é visto como um fator capaz de melhorar as perspectivas econômicas no médio e longo prazo. Como resultado, as notícias sobre disposição para negociações de paz, as propostas de garantias de segurança e o anúncio de um encontro entre Zelensky e Putin receberam uma resposta positiva do mercado. Os investidores veem esses desenvolvimentos como um sinal de maior estabilidade geopolítica, que poderia ajudar a reconstruir a confiança nos investimentos na Europa Central e Oriental e acelerar os processos de recuperação da Ucrânia.

Principais índices europeus registraram aumentos modestos: o índice alemão DAX avançou cerca de 0,15%, o francês CAC 40 subiu 0,5%, o britânico FTSE 100 aumentou aproximadamente 0,15% e o Euro Stoxx adicionou em torno de 0,4%. Embora esses ganhos sejam moderados, refletem claramente o otimismo cauteloso dos investidores em relação às perspectivas de paz.

As próximas semanas serão cruciais. Se uma reunião direta entre Zelensky e Putin for organizada e as garantias de segurança forem formalizadas, isso poderá marcar o início de um processo de paz genuíno. Por ora, no entanto, a diplomacia continua sendo um jogo de alto risco, no qual cada decisão pode ter consequências geopolíticas de longo alcance.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

