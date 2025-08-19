O café sobe 2,5% e atinge máxima de 2 meses com frio no Brasil

Panorama do mercado

Os futuros de Café Arábica (ICE) avançam quase 3% hoje, à medida que o mercado precifica uma oferta limitada. O frio e as geadas nas principais regiões produtoras podem prejudicar a oferta deste ano, conforme as condições climáticas mudam. Segundo a McDougall Global View, não apenas a safra de 2025, mas também a de 2026 pode ser afetada devido ao estresse precoce na floração e aos padrões climáticos de frio prolongado.

No gráfico, o café rompe o canal de preços de queda, subindo acima da EMA50 e da EMA200, onde o momentum pode favorecer os compradores.

Fonte: xStation5

Análise do relatório CoT de Café

Open Interest

O open interest caiu cerca de 16.000 contratos, mostrando que alguns players saíram do mercado, indicando uma saída clara de capital na última semana.

Produtores/Comerciantes (hedgers)

Fortemente líquidos vendidos , com cerca de 59,5 mil posições vendidas contra 30,9 mil compradas .

Este é um sinal clássico: agricultores e exportadores estão protegendo a produção porque temem preços mais baixos à frente.

Dealers de Swap (frequentemente bancos, hedge estrutural)

Redução significativa de posições , especialmente vendidas ( -8,3 mil ).

Isso sugere que estão devolvendo risco ao mercado e estão menos dispostos a manter exposição.

Fundos de investimento (dinheiro gerenciado, especulativos)

Continuam claramente comprados ( 34,6 mil longos contra 10,3 mil curtos ), mas reduziram a exposição comprada ( -3,2 mil ).

Ao mesmo tempo, também reduziram shorts → participação geral em queda, com menos agressividade de ambos os lados.

Outros reportáveis (CTAs, fundos menores)

Quadro misto: aumento em posições longas (+721) e curtas (+1,95 mil) , mas queda acentuada em estratégias de spread (-6,4 mil) .

Isso indica menos arbitragem e menor liquidez técnica no mercado.

Estrutura de mercado (participação no OI)

Produtores : controlam cerca de 41% dos shorts e apenas 21% dos longs → o mercado está fundamentalmente protegido contra quedas .

Fundos especulativos : representam 24% dos longs contra apenas 7% dos shorts → continuam líquidos comprados , mas menos que na semana anterior.

Maiores players (top 4–8 traders) : controlam até 26% do total de shorts , criando alta sensibilidade do mercado aos seus movimentos .

Mudança notável: produtores adicionaram shorts (+1,5 mil) enquanto fundos cortaram longs (-3,2 mil). O open interest caiu no geral, sinalizando fechamento de posições — provavelmente realização de lucros ou redução de risco.

Tom geral: menos entusiasmo dos fundos, mais pressão de hedge dos produtores.

Implicações para o trading

Fundamentos : produtores apostam em preços mais baixos , gerando excesso de oferta no mercado.

Especuladores : ainda comprados, mas com convicção reduzida → os touros podem recuar sob a pressão da oferta.

Grandes players : forte exposição vendida dos maiores participantes aumenta o risco de quedas mais acentuadas se fundos continuarem cortando posições longas.

Curto prazo : o mercado parece mais fraco , com espaço para correções de baixa .

Longo prazo: a menos que os fundamentos melhorem (clima no Brasil, safra, custos logísticos), a pressão de hedge persistente limitará o potencial de alta do mercado.

Fonte: CoT, CFTC

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.