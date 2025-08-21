Leia mais
O Departamento de Justiça (DoJ) decidirá pela demissão de Lisa Cook do Fed ❓🏛️

17:31 21 de agosto de 2025

O Departamento de Justiça (DoJ) pediu ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que demita a governadora Lisa Cook devido a acusações de possível fraude hipotecária envolvendo propriedades de sua propriedade em Michigan e Geórgia.

A medida ocorre após o encaminhamento do caso à justiça criminal por um regulador imobiliário nomeado por Donald Trump, o que reacendeu o interesse sobre Cook logo depois de o presidente Trump ter exigido publicamente sua renúncia.

Segundo analistas, o pano de fundo dessas pressões está nos esforços de Trump para influenciar o Federal Reserve, sobretudo em um momento em que ele pressiona Powell a cortar as taxas de juros antes do ciclo eleitoral de 2025.

Se Cook for demitida, Trump terá a oportunidade de nomear alguém mais favorável a cortes agressivos de juros, aproximando a composição do Conselho de Governadores da Fed de suas preferências. Curiosamente, a saída de Cook consolidaria a maioria de dirigentes do Fed indicados durante o mandato de Trump.

Fonte: Bloomberg Financial LP

Contexto jurídico

Pela lei, um membro do Conselho da Fed só pode ser removido por “justa causa”, o que normalmente exige provas de má conduta grave. Embora as acusações contra Cook estejam oficialmente ligadas a irregularidades hipotecárias, elas parecem estar intimamente relacionadas à campanha contínua de Trump para pressionar politicamente o Fed a flexibilizar a política monetária.

Impacto nos mercados

Até o momento, o mercado cambial, em especial o dólar, não demonstra grande preocupação com essa notícia.

O dólar americano permanece hoje como uma das moedas com melhor desempenho na sessão.

Fonte: xStation

 

 

 

________

