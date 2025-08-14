O dólar avança após alta do IPP 📈

🏛️ Probabilidade de corte de juros em setembro diminui levemente após divulgação dos dados

A inflação ao produtor nos EUA apresentou um forte e inesperado avanço (Núcleo do PPI: +3,7% vs 2,9% estimado) após a leitura moderada do mês anterior, que havia sugerido impacto limitado das tarifas de Donald Trump sobre os preços dos bens industriais.

A maior pressão foi observada no setor de alimentos (vegetais: +39%), óleo de aquecimento e destilados (+15%) e diesel (+12%). Pressões relacionadas a tarifas também apareceram nos preços de sucata de aço e ferro (+4,5%) e eletrônicos (+5%).

Fonte: XTB Research

Pressões inflacionárias no setor industrial

O padrão geral das contribuições individuais aponta para aumento da pressão de preços no setor industrial, cujos produtos começam a surgir como nova fonte de inflação nos EUA.

Até agora, os serviços eram o principal fator inflacionário, mas o aumento dos custos de materiais e as preocupações com as cadeias de suprimentos podem, após a aplicação das tarifas, se refletir nos preços de uma ampla gama de bens.

De acordo com o mercado de swaps, os investidores não alteraram de forma significativa suas expectativas para a reunião de setembro do Federal Reserve, apesar da surpresa com o PPI. No momento, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base está em 94%, contra 98% antes do relatório.

Aspecto técnico – EUR/USD

No par EUR/USD, o gráfico de H1 testou brevemente a média móvel exponencial de 200 períodos (linha dourada no gráfico), que, do ponto de vista técnico, pode servir como nível de suporte importante. No entanto, o ímpeto inicial de queda foi contido relativamente rápido, sugerindo que os investidores ainda não alteraram totalmente suas expectativas para um corte de juros do Fed em setembro — movimento considerado dovish para o próprio dólar.

Fonte: xStation5

