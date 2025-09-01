O dólar com medo do Fed? Moeda entre as maiores quedas da sessão 💡

O dólar norte-americano iniciou setembro em posição significativamente mais fraca frente à maioria das moedas globais, apesar do fechamento de Wall Street nesta segunda-feira devido ao feriado do Dia do Trabalho. Pela manhã, observou-se maior volatilidade nos pares relacionados ao dólar, em especial no EUR/USD, que opera em seu nível mais alto em um mês, com alta de 0,35%.

A moeda europeia é sustentada por dados macroeconômicos positivos na zona do euro e pela expectativa de cortes limitados de juros pelo BCE. Já a fraqueza do dólar decorre do aumento das apostas em cortes mais rápidos de juros pelo Federal Reserve, diante do enfraquecimento dos dados do mercado de trabalho e do tom dovish adotado por Jerome Powell em Jackson Hole.

Atualmente, o mercado precifica uma probabilidade entre 88% e 90% de um corte de 0,25 p.p. na próxima reunião do FOMC. Além disso, a incerteza regulatória ligada às decisões judiciais sobre as tarifas de Trump, bem como as disputas envolvendo a independência do Fed, adicionam pressão extra sobre a moeda norte-americana.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

