O dólar neozelandês em foco (22.08.2025)

Fatos:

O NZDUSD caiu abaixo do nível de suporte em torno de 0,5900, que vinha se mantendo desde abril.

No gráfico D1, a EMA30 cruzou abaixo da EMA100.

Após a queda de quarta-feira, em consequência da decisão do RBNZ, o preço não conseguiu retornar acima do nível de retração de 50% de Fibonacci.

Fonte: xStation5

O dólar neozelandês está se enfraquecendo frente ao USD hoje, em meio à ampla força da moeda norte-americana antes do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, reforçando o novo sentimento baixista sobre o NZDUSD.

A queda de quarta-feira foi resultado do tom dovish da decisão do Reserve Bank of New Zealand: o RBNZ cortou juros e sinalizou novos estímulos, apesar da recente recuperação da inflação. O banco está atribuindo mais peso aos riscos de baixo crescimento econômico. O desemprego em nível recorde nos últimos meses e a aceleração da emigração de trabalhadores estão limitando significativamente o potencial de uma inflação mais alta.

Enquanto isso, o Federal Reserve está em um ponto de inflexão. Por um lado, os mercados precificam ansiosamente novos cortes de juros, antecipando o fim do mandato de Powell e a provável nomeação de um perfil mais dovish por Trump. Por outro, os dados atuais não oferecem fortes argumentos para novos cortes. A alta da inflação subjacente e o avanço do PPI acima das expectativas esfriaram a precificação no mercado de swaps, enquanto os relatórios de PMI de ontem confirmaram pressões de preços.

Uma surpresa hawkish em Jackson Hole, portanto, parece mais provável, podendo oferecer suporte adicional de curto prazo para o USD. Caso o Fed mantenha uma postura neutra e dependente de dados, a tendência de baixa do NZD ainda deve persistir, dado o cenário de novos cortes do RBNZ e o mercado já precificando uma mudança na liderança do Fed em maio de 2026.

Metodologia

A recomendação foi elaborada com base na análise fundamental da política monetária da Nova Zelândia e dos EUA e na análise técnica do gráfico do NZDUSD. A direção da recomendação foi guiada pelas Médias Móveis Exponenciais (EMA30 cruzando abaixo da EMA100), retração de Fibonacci (falha em corrigir acima do nível de 50%) e expectativas de política monetária (risco de uma guinada hawkish do Fed, cortes do RBNZ).

Os níveis de Take Profit e Stop Loss foram determinados utilizando zonas de price action e retrações de Fibonacci. O Stop Loss foi definido no suporte anterior próximo de 0,59. Quedas adicionais podem encontrar obstáculos entre os níveis de retração de Fibonacci de 61,8%–78,6%, área onde o preço consolidou em fevereiro–março de 2025.