O dólar neozelandês recua antes da decisão de juros em meio a inflação e desemprego recordes

O NZDUSD registra uma correção de 0,1% antes da decisão de taxa de juros de amanhã na Nova Zelândia. Durante a noite, espera-se que o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) reduza a Official Cash Rate (OCR) em 25 pontos-base para 3%. No entanto, o recente repique da inflação pode complicar novos cortes e dificultar o esforço para melhorar as condições do mercado de trabalho da Nova Zelândia.

Repique da inflação ao consumidor (CPI) na Nova Zelândia

A inflação ao consumidor (CPI) na Nova Zelândia começou a se recuperar do piso de junho de 2024 (2,2%), coincidindo com o início do ciclo de afrouxamento monetário do RBNZ.

Fonte: XTB Research, com base em dados do RBNZ e Stats NZ.

Inflação global de alimentos reforça pressões domésticas

Embora a taxa anual de inflação ainda esteja dentro da meta de 1–3% do RBNZ, a dinâmica setorial e as estimativas mensais sugerem que alcançar a estabilidade de preços pós-pandemia pode levar mais tempo que o previsto. Nos últimos quatro trimestres, a inflação subiu de forma preocupante de 2,2% para 2,7%.

O maior responsável foi o aumento dos preços dos alimentos, especialmente dos laticínios, que representam a maior parte das exportações da Nova Zelândia. A pressão global de alta nos preços de laticínios tem, portanto, impacto significativo, dada a condição de país exportador líquido e a ligação direta com salários em muitos setores domésticos.

Devido às conexões comerciais, o RBNZ tem pouca influência sobre a inflação vinda dos laticínios. Entretanto, a inflação subjacente (core) também vem subindo, saindo da meta do RBNZ no último trimestre (3,2%). A estimativa mensal da Bloomberg foi ainda mais alta, 4,3% em julho.

Além dos alimentos, os maiores aumentos foram em habitação, utilidades e alguns serviços (culturais e recreativos). Já os transportes apresentaram efeito deflacionário devido à queda nos preços do petróleo.

Fonte: Stats NZ

Mercado de trabalho: a maior preocupação

Por outro lado, a fraqueza no mercado de trabalho e o declínio geral da atividade na Nova Zelândia limitam o potencial de repasse da inflação global de alimentos para as expectativas do consumidor. A taxa de desemprego vem subindo desde 2021, alcançando 5,2% no último trimestre — o maior nível desde setembro de 2020.

Fonte: Stats NZ

O aumento do desemprego é hoje o principal problema da economia neozelandesa, pesando tanto sobre os consumidores quanto sobre a atividade privada.

A fraqueza é mais evidente no setor de serviços, que responde por ~70% do PIB da Nova Zelândia e está em contração desde o início de 2025 (PMI de serviços abaixo de 50). As piores perspectivas de emprego também contribuem para a maior saída líquida de trabalhadores em 13 anos: 72.000 residentes deixaram a Nova Zelândia entre junho de 2024 e junho de 2025, mais de um terço com menos de 30 anos.

Assim, o forte aumento do desemprego deve naturalmente limitar a pressão inflacionária, enquanto as preocupações com crescimento — especialmente em meio a disrupções comerciais — devem atrair mais atenção do RBNZ do que os preços dos alimentos.

Expectativas do mercado

O mercado monetário já precifica quase totalmente o corte de 25 pontos-base amanhã, mas novos cortes ainda são incertos (57% de chance de outro corte até o fim de 2025). No longo prazo, espera-se que a OCR se estabilize em torno de 2,5%.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Visão técnica do NZDUSD (D1)

O NZDUSD negocia dentro de um canal ascendente amplo desde o início de 2025. O par está abaixo do suporte anterior da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxa), encontrando novo suporte próximo de 0,591, pouco acima da EMA200 (amarela).

Se cair abaixo da EMA200 , a última linha de defesa é 0,583 (laranja).

Na alta, a resistência está em 0,612.

No entanto, a direção semelhante de política monetária entre Nova Zelândia e EUA favorece mais uma consolidação entre 0,59–0,60.

Fonte: xStation5

