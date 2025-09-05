Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
O Dow Jones vai estabelecer um novo recorde?

13:04 5 de setembro de 2025

US30 se aproxima de resistência histórica

O índice US30 encerrou a sessão de ontem com um ganho sólido. Observando o gráfico diário (D1) sob a perspectiva técnica, o preço recuou da zona de suporte horizontal em torno de 45.160 pontos, mencionada em nossas análises recentes, e em seguida avançou rapidamente. Atualmente, pouco antes do início da sessão de liquidação nos EUA, o preço se aproxima da resistência em 45.820 pontos, derivada de máximas anteriores e também o nível mais alto da história.

Um rompimento acima desse patamar poderia abrir caminho para uma movimentação em direção a 47.477 pontos, onde se encontra a projeção externa de 127,2% da última grande correção de baixa. Já o cenário de correção poderia se concretizar caso o preço caia abaixo da zona mencionada em 45.160 pontos.

US30 intervalo D1. Fonte: xStation

Observando um timeframe inferior — H1, percebe-se uma clara tendência de alta. As últimas três grandes correções ocorreram exatamente na mesma faixa (retângulos vermelhos), o que, de acordo com a metodologia Overbalance, reforça o cenário de continuação do movimento ascendente.

Caso uma correção ocorra, além das grandes estruturas geométricas, dois níveis de suporte devem ser considerados: 45.475 pontos e 45.390 pontos. O primeiro deriva da média EMA100 e o segundo da disposição local 1:1 (retângulos verdes).

US30 intervalo H1. Fonte: xStation

