O euro recua com queda na taxa de desemprego da Zona do Euro 📉

06h00 (horário de Brasília) – Zona do Euro – Dados de emprego de julho:
Taxa de desemprego: 6,2%
Projeção: 6,2%
Anterior: 6,3%
A taxa de desemprego da Zona do Euro caiu 0,1 ponto percentual, para 6,2% em julho, em linha com as expectativas do mercado. Após a divulgação, o par EUR/USD devolveu 0,1% dos ganhos registrados mais cedo, que haviam sido impulsionados inicialmente pelos dados positivos do PMI de manufatura.
Fonte: xStation5
