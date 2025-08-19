📉 O Nasdaq 100 cai 1,4%

Venda em tecnologia pesa em Wall Street; consumo básico ganha força

Uma correção no setor de tecnologia ocorre após os resultados sólidos da Home Depot, que aumentam o debate sobre futuros cortes de juros nos EUA. Os futuros do Nasdaq 100 (US100) lideram as quedas, enquanto o US30 e o US500 se mantêm mais resilientes devido à sua menor exposição a ações de tecnologia.

Os setores de semicondutores e software estão puxando as perdas de hoje.

Principais movimentos

Nvidia (NVDA.US) cai mais de 3%, com quedas semelhantes em Taiwan Semiconductor e Broadcom , esta última recuando quase 4%.

Intel (INTC.US: +7%) sobe com força após o governo dos EUA e o SoftBank do Japão anunciarem planos para comprar uma participação combinada de 10%, avaliada em cerca de US$ 2 bilhões .

No setor de software, Palantir (PLTR.US) recua quase 10%, enquanto Oracle (ORCL.US) e Applovin (APP.US) também estão sob pressão.

Palo Alto Networks (PANW.US: +4%) se destaca em alta após divulgação de resultados.

Os futuros do Nasdaq 100 caem quase 1,4% hoje, com o RSI abaixo de 20, sinalizando condições de sobrevenda. O volume vendedor tem dominado por várias horas.



Fonte: xStation5

Setores em destaque

Imobiliário e consumo básico registram os maiores ganhos dentro do S&P 500.

O otimismo em real estate é impulsionado pelos dados mais fortes de housing starts e pelos comentários do Secretário do Tesouro Scott Bessent , de que os cortes de juros do Fed apoiariam principalmente o mercado imobiliário .

Os resultados da Home Depot reforçaram o momentum de receita dos grandes varejistas, destacando sua resiliência às tarifas de Trump. Apesar de receita, vendas e lucros ficarem ligeiramente abaixo das expectativas, a empresa manteve o guidance.

Esse cenário pode deslocar o foco dos investidores para ações defensivas, que vinham ficando atrás devido à fé quase inabalável no setor de tecnologia.

No entanto, a combinação de dados macro sólidos nos EUA e riscos inflacionários persistentes — confirmados pelo último PPI, pela pesquisa da Universidade de Michigan e agora pelos resultados de varejistas — sugere que o Fed pode evitar cortes prematuros, mesmo com a pressão crescente de Donald Trump.

Política comercial e tarifas

O Departamento de Comércio dos EUA adicionou hoje 407 novos produtos à lista de tarifas de alumínio e aço. Dados mostram que empresas norte-americanas ligadas ao cobre estão elevando preços, aproveitando o poder de precificação em meio à suavização das ameaças tarifárias de Trump. Produtores de fios já se beneficiam, e outros setores podem seguir.

Destaque gráfico – PLTR.US (D1)

As ações da Palantir lideram as quedas entre as large caps, testando a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja).

Fonte: xStation5

________

