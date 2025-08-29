O Nasdaq 100 recua 1,25% 📉

Venda generalizada de ações de semicondutores e software pressiona Wall Street 🗽

Os contratos futuros do Nasdaq 100 (US100) caem mais de 1% nesta sessão. Entre as maiores quedas estão Nvidia (NVDA.US) e Oracle (ORCL.US), que recuam cerca de -3% e -4%, respectivamente. Taiwan Semiconductor (TSM.US) e Broadcom (AVGO.US) também estão sob pressão, com perdas superiores a 3%.

Os dados econômicos dos EUA indicaram um sólido aumento na renda e nos gastos dos consumidores. As leituras do PCE vieram em linha com as expectativas, embora os preços de serviços tenham subido mais de 3% na comparação anual.

O setor mais fraco do dia é o de tecnologia, especialmente semicondutores e software, enquanto os setores de saúde e energia apresentam desempenho relativamente melhor.

US100 (gráfico de 1 hora)

O índice US100 recua mais de 1% com volume elevado, negociando abaixo das médias móveis EMA50 e EMA200. No gráfico diário, o indicador RSI caiu para 31.

Fonte: xStation5

—

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.