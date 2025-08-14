O PIB da Zona do Euro em linha com expectativas 📌 Produção industrial enfraquece

-
PIB Trimestral Preliminar (T/T): 0,1% (previsão 0,1%, anterior 0,1%)
PIB Anual Preliminar (A/A): 1,4% (previsão 1,4%, anterior 1,4%)
Produção Industrial (M/M – julho): -1,3% (previsão -1,0%, anterior 1,7%)
Produção Industrial (A/A – julho): 0,2% (previsão 1,5%, anterior 3,7%)
O relatório de produção industrial da Zona do Euro, mais fraco que o esperado, sinaliza que problemas estratégicos persistem, mesmo que o PIB não esteja em zona de recessão.
