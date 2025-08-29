🔝 Ouro com potencial de fechamento histórico

O ouro está em uma forte sequência de quatro altas consecutivas, incluindo a sessão de hoje. O metal está rompendo as máximas de julho e atualmente testa os níveis de pico de meados de junho. Se o ouro fechar nos níveis atuais, marcará uma máxima histórica para os preços à vista, embora o pico diário tenha sido registrado em abril, próximo a US$ 3.500 por onça. Os ganhos acentuados são motivados por preocupações com recessão, que simultaneamente reforçam as expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA. Embora os dados americanos não tenham sido particularmente surpreendentes, a ausência de um retorno da inflação pode indicar dificuldades em repassar custos mais altos a consumidores frágeis. Os próprios consumidores também enviam sinais mistos, como evidenciado pela leitura inferior ao esperado do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. As preocupações aumentam ainda mais hoje devido a uma forte queda em Wall Street, embora isso possa ser parcialmente atribuído ao fechamento de posições no último dia da semana antes de um feriado prolongado nos EUA. Nos últimos dias, também observamos compras aceleradas por fundos de ETFs, que agora detêm mais de 92 milhões de onças de ouro. Esta semana deve registrar os maiores ganhos semanais desde junho.

O ouro acumula alta de mais de 2,2% nesta semana. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O metal está rompendo as últimas máximas locais de julho e pode potencialmente fechar em nível histórico hoje. Um rompimento da formação triangular sugere movimento na faixa de US$ 3.500 a US$ 3.515. Fonte: xStation5

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

