Ouro dispara 1,5% e atinge máxima histórica acima de US$ 3.500 🔔 Correção em Wall Street e no EURUSD

17:21 2 de setembro de 2025

Os índices de ações dos EUA caíram durante a sessão de terça-feira, ampliando sua correção. O Nasdaq 100 e o S&P 500 recuaram mais de 1,2% e quase 1,1%, respectivamente. Quase todos os setores operaram em baixa, com as maiores quedas observadas em ações de software e semicondutores.

Os rendimentos dos Treasuries subiram, com o título de 10 anos avançando quase 5 pontos-base, para 4,275%. O dólar se valorizou mais de 0,6%, enquanto o EURUSD caiu acentuadamente.

O ouro subiu cerca de 1,5% apesar da força do dólar, sustentado pela forte demanda por ativos de refúgio. O componente de emprego do ISM mais fraco pode ser interpretado pelo mercado como um sinal antecipado de um NFP de agosto mais fraco (dados de sexta-feira). A prata também avançou levemente, acima de US$ 40,8, enquanto o Bitcoin voltou a subir para US$ 111 mil.

Os EUA revogaram a licença da Taiwan Semiconductor (TSMC) para vender chips à China. Embora a proibição se aplique apenas a semicondutores de gerações anteriores, os investidores interpretaram a intervenção regulatória de forma negativa — especialmente após a Nvidia afirmar que está negociando a venda de chips de IA Blackwell para a China.

Dados dos EUA mostraram preços ainda altos, mas abaixo do esperado, e um panorama misto na manufatura, com aumento de novas encomendas, mas queda no emprego:

  • ISM Manufacturing: 48,7 (previsão: 48,9; anterior: 48,0)

  • Índice de Emprego: 43,8 (anterior: 43,4)

  • Índice de Preços: 63,7 (previsão: 65,2; anterior: 64,8)

  • Novas Encomendas: 51,4 (anterior: 47,1)

  • Gastos com Construção (m/m): -0,1% (previsão: -0,1%; anterior: -0,4%)

As ações da PepsiCo reduziram grande parte de seus ganhos iniciais, fechando 2% em alta após o fundo ativista Elliott Management revelar participação de US$ 4 bilhões na empresa.

O gás natural caiu quase 2%, após recuar cerca de 4% no início da sessão, pressionado pela demanda sazonalmente mais fraca nos EUA e pelo clima mais ameno em ambas as costas. Os preços do café caíram após ganhos recordes, enquanto o cacau também negociou em baixa.

A libra esterlina sofreu forte pressão vendedora após dados macroeconômicos do Reino Unido piores que o esperado e preocupações crescentes sobre a futura política do Banco da Inglaterra. O índice FTSE 100 recuou quase 0,9%.

A inflação ao consumidor da Zona do Euro superou as expectativas. A inflação núcleo manteve-se em 2,3% a/a (vs. 2,2% previsto), enquanto a inflação geral ficou em 2,8% a/a, também acima das estimativas. O euro se fortaleceu após a divulgação, e os rendimentos dos bunds alemães subiram.

