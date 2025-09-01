OURO retoma sua tendência de alta 📈

Observando o gráfico do ouro (GOLD) no intervalo D1, o preço ultrapassou na semana passada o nível de resistência-chave em US$ 3423. A zona marcada em vermelho resulta do limite superior da consolidação e, de acordo com os pressupostos clássicos da análise técnica, uma quebra acima desse nível abre espaço para um novo impulso de alta. A condição é que o preço permaneça acima da zona mencionada em US$ 3423, que agora deve atuar como suporte. Se esse cenário se confirmar, a próxima resistência estará no nível de retração de 127,2% de Fibonacci, calculado a partir da última correção.

📊 Ouro intervalo D1. Fonte: xStation5

Descendo para um intervalo de tempo menor — H1, observamos uma forte tendência de alta. Caso ocorra uma correção, o nível de suporte mais próximo seria em US$ 3459, que resulta do limite inferior do padrão 1:1. Por outro lado, se esse padrão geométrico for invalidado, o próximo nível de suporte a ser considerado está em torno de US$ 3422, onde se localiza o pico local anterior, correspondendo a 38,2% da última onda de alta e à média móvel EMA100.

📊 Ouro intervalo H1. Fonte: xStation5

