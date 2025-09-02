Leia mais
PepsiCo sobe 3% após a Elliott Management* revelar participação de US\$ 4 bilhões📈

16:32 2 de setembro de 2025

As ações da PepsiCo (PEP.US) tentam se recuperar hoje, subindo mais de 3% após a notícia de que o fundo ativista Elliott Management revelou uma participação de US$ 4 bilhões na companhia. Logo após a abertura de Wall Street, porém, observa-se pressão vendedora sobre os papéis, já que investidores “realizam” o movimento. A empresa enfrenta dificuldades com a queda nos volumes de vendas e a resistência dos consumidores em aceitar preços mais altos, o que pressiona o crescimento do negócio.

A participação significativa da Elliott Management sinaliza que um grande player de Wall Street enxerga a avaliação da PepsiCo como uma potencial oportunidade, apesar das condições adversas de mercado. Como mostrado abaixo, a ação já acumula alta de mais de 20% desde as mínimas de junho, em US$ 126 por ação, e voltou a negociar acima da média móvel de 200 dias (EMA200). Se o papel encerrar a sessão acima de US$ 153, o momentum de alta pode levar as ações a testar a resistência de US$ 160, marcada por reações anteriores do preço.

Fonte: xStation5

