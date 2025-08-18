Petróleo em foco (18.08.2025)

Petróleo tenta recuperação, mas volta a cair após declarações de Trump

O petróleo tentou se recuperar da forte queda registrada no início da sessão asiática, mas, com a abertura do mercado europeu e as primeiras declarações de Trump após a chegada de Zelensky a Washington, os vendedores voltaram a reforçar a tendência de baixa do preço da principal commodity energética.

A nova queda do petróleo está amplamente ligada à recepção relativamente calorosa de Trump a Putin no Alasca. Antes da cúpula, o mercado havia ensaiado uma leve recuperação com a especulação de que a Casa Branca poderia impor sanções ao petróleo russo caso as negociações fracassassem. Estavam sobre a mesa sanções contra as duas maiores exportadoras da Rússia (Rosneft e Lukoil), bem como novas tarifas sobre importadores da commodity.

No entanto, a escalada não ocorreu. A declaração de uma reunião “produtiva” aliviou a pressão sobre a principal fonte de receita do Kremlin. Trump não apenas deixou de impor tarifas adicionais à Rússia, como também recuou da ideia de aplicar taxas extras à China por suas importações de petróleo russo. Para os mercados, esse movimento reduz temores de uma maior disrupção no comércio global — especialmente após o recente aumento repentino da tarifa sobre a Índia (para 50%) — já que mirar a China teria significado romper a trégua comercial prorrogada em 90 dias.

A continuidade da tendência dependerá em grande parte do resultado das conversas de hoje entre Trump e Zelensky. O presidente dos EUA já afirmou que “Crimeia e OTAN não estão sobre a mesa para a Ucrânia”, comentário bem recebido pelo negociador russo Kirill Dmitriev, mas que, ao mesmo tempo, impõe um limite às expectativas de Zelensky.

Ainda assim, o presidente ucraniano tem reiterado que não pode aceitar concessões territoriais, enquanto Trump pareceu suavizar sua postura ao declarar que “Zelensky, se quiser, pode continuar lutando”. A ausência de avanços nas conversas de hoje — somada ao recuo de Trump em relação a sanções contra a Rússia — deve sustentar a tendência de baixa do petróleo, que, no fim das contas, continua prejudicando as finanças do Kremlin.

Petróleo amplia perdas em 0,75% apesar de tentativa de recuperação

O petróleo estendeu as perdas em mais 0,75%, mesmo após uma tentativa de recuperação durante a sessão asiática. O momentum comprador, no entanto, permaneceu pouco convincente, com o contrato sendo negociado abaixo da média móvel exponencial de 30 períodos (EMA30, roxa clara) por 11 dias consecutivos.

Um fator-chave para novas quedas será o teste do suporte em torno de 63,40.

Fonte: xStation5

