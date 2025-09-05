Petróleo recua 1% com possível aumento de oferta pela OPEP 📉

Petróleo atinge mínima de duas semanas após relatório sobre pressão da Arábia Saudita para antecipar retomada da produção da OPEP+

O petróleo registrou sua menor cotação em duas semanas após a divulgação de que a Arábia Saudita estaria pressionando a OPEP+ a considerar a retomada da produção de petróleo antes do planejado, em uma tentativa de recuperar participação no mercado global — embora nenhuma decisão tenha sido finalizada.

Segundo fontes próximas ao assunto, Riad busca aumentar a produção para compensar preços mais fracos com volumes maiores. No entanto, a medida pode enfrentar resistência de membros que defendem uma oferta mais restrita para sustentar os preços. Ainda não está claro se o aumento será acordado já nos próximos dias ou adiado para os próximos meses.

O possível aumento da oferta poderia ocorrer já após a reunião da OPEP no próximo domingo. A notícia levou o contrato de petróleo a romper as mínimas de agosto, com os preços recuando cerca de 1% em relação à última hora.

Fonte: xStation5

