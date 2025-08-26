Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Petróleo WTI cai 2% 📉 Trump sinaliza preço abaixo de US$ 60 por barril

15:33 26 de agosto de 2025

Hoje, Donald Trump comentou que os preços do petróleo cairão abaixo de US$ 60 por barril “em algum momento”, porém o mercado de petróleo já vem sofrendo pressão vendedora desde o fim da guerra entre Israel e Irã. Os preços seguem em queda mesmo após refinarias e terminais russos terem sido incendiados em ataques ucranianos contra alvos de infraestrutura. A razão principal é a oferta relativamente alta de petróleo, favorecendo operações de venda.

O presidente Trump ameaçou impor “sanções muito pesadas” à Rússia caso não seja alcançado um acordo sobre a Ucrânia, aumentando os temores de uma demanda global mais fraca por energia.

Trump pressionou Moscou e Kiev a negociarem diretamente, afirmando que “é preciso dois para dançar”.

Os Estados Unidos também se preparam para impor tarifas elevadas sobre a Índia por comprar petróleo russo.

  • As tarifas sobre importações indianas foram inicialmente fixadas em 25%, mas depois aumentadas para 50%, em vigor desde 27 de agosto.

  • Exportadores indianos já se preparam para interrupções, enquanto Washington e Nova Délhi seguem em negociações.

Novas sanções e tarifas podem desacelerar o crescimento econômico e reduzir a demanda por energia, adicionando pressão sobre os preços do petróleo.

OIL.WTI (H1)

No gráfico, observa-se que, no intervalo horário, o OIL.WTI testa a zona de US$ 63, caindo a partir dos US$ 65 vistos ontem.

📊 Fonte: xStation5

 

📱 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp.
👉 Clique aqui para acessar

⚠️ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse: https://www.xtb.com/br.

 

 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app