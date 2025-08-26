Petróleo WTI cai 2% 📉 Trump sinaliza preço abaixo de US$ 60 por barril

Hoje, Donald Trump comentou que os preços do petróleo cairão abaixo de US$ 60 por barril “em algum momento”, porém o mercado de petróleo já vem sofrendo pressão vendedora desde o fim da guerra entre Israel e Irã. Os preços seguem em queda mesmo após refinarias e terminais russos terem sido incendiados em ataques ucranianos contra alvos de infraestrutura. A razão principal é a oferta relativamente alta de petróleo, favorecendo operações de venda.

O presidente Trump ameaçou impor “sanções muito pesadas” à Rússia caso não seja alcançado um acordo sobre a Ucrânia, aumentando os temores de uma demanda global mais fraca por energia.

Trump pressionou Moscou e Kiev a negociarem diretamente, afirmando que “é preciso dois para dançar”.

Os Estados Unidos também se preparam para impor tarifas elevadas sobre a Índia por comprar petróleo russo.

As tarifas sobre importações indianas foram inicialmente fixadas em 25% , mas depois aumentadas para 50% , em vigor desde 27 de agosto .

Exportadores indianos já se preparam para interrupções, enquanto Washington e Nova Délhi seguem em negociações.

Novas sanções e tarifas podem desacelerar o crescimento econômico e reduzir a demanda por energia, adicionando pressão sobre os preços do petróleo.

OIL.WTI (H1)

No gráfico, observa-se que, no intervalo horário, o OIL.WTI testa a zona de US$ 63, caindo a partir dos US$ 65 vistos ontem.

📊 Fonte: xStation5

📱 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp.

👉 Clique aqui para acessar

⚠️ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse: https://www.xtb.com/br.