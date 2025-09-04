Platina cai 3,5% com dólar mais forte desencadeando liquidação

Os metais preciosos perdem força hoje, com o ouro recuando mais de 0,5% e a prata caindo -1,8%. Como podemos observar, a platina mostra-se muito mais volátil, caindo mais de 3% no dia, em meio a dados macroeconômicos mistos nos EUA, que sinalizam preços em alta na economia, apesar do enfraquecimento do mercado de trabalho americano.
Platina (intervalo H1)
Os preços da platina registram fortes quedas hoje, recuando quase US$ 50 por onça em comparação com os níveis do início de setembro.
📊 Fonte: xStation5
⚠️ Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento. Para mais informações, acesse: https://www.xtb.com/br.