❓ Powell permanecerá hawkish?

🏛️ Discurso de Jerome Powell em Jackson Hole hoje às 11h00 (horário de Brasília)

O mercado espera que Powell adote um tom hawkish, enfatizando a prioridade de combater a inflação.

Os comentários de Powell vão determinar a direção da política do Fed na reunião de setembro — atualmente, os mercados estimam 69,3% de chance de um corte de 25 pb.

Powell certamente baseará sua fala nos dados macroeconômicos disponíveis, que são mistos:

Por um lado, CPI e NFP vieram abaixo do esperado.

Por outro lado, PIB e PMI surpreenderam para cima.

Qualquer sinal de extensão do ciclo restritivo será particularmente negativo para empresas dependentes de crédito barato (principalmente small caps).

No simpósio de Jackson Hole, Powell deve reforçar a retórica de combate consistente à inflação, mantendo um tom hawkish. Apesar de os dados de julho sobre mercado de trabalho e inflação terem vindo mais fracos, o FOMC segue destacando riscos persistentes e incertezas sobre o futuro da economia.

A última reunião não resultou em corte de juros, e o mercado tem reduzido gradualmente as apostas em flexibilização monetária. O discurso de hoje será determinante para setembro, mas os sinais apontam para cautela e manutenção das taxas atuais.

Dados macro divulgados após a última reunião do Fed

Inflação (CPI julho): Anual: 2,7% , em linha ou ligeiramente abaixo da previsão (2,8%). Mensal: +0,2% , em linha. Núcleo: 2,9% (vs. 3,0% esperado).

→ Leitura ligeiramente dovish em relação aos piores cenários, mas ainda acima da meta do Fed.

Mercado de trabalho: Payroll (NFP julho): +73 mil (vs. 115 mil esperado), bem abaixo do consenso. Revisões anteriores: para baixo. Pedidos semanais de seguro-desemprego (meados de agosto): 235 mil (vs. 226 mil esperado).

→ Dados dovish, sugerem esfriamento do mercado de trabalho.

PIB (2º tri): +3% anualizado, impulsionado por menor volume de importações e consumo sólido. Para o 3º tri, projeções mais cautelosas indicam desaceleração.

PMI (julho): 55,1 pontos (vs. 52,9 em junho), 7 meses de alta. Serviços: crescimento mais rápido desde dezembro. Indústria: avanço moderado.

→ Dados hawkish , bem acima do esperado.



Expectativas de mercado

À medida que setembro se aproxima, o mercado reduziu as apostas em corte certo de juros:

Probabilidade atual: 69,3%

Semana passada: ~82%

Fonte: FedWatch Tool (CME)

O dólar segue forte diante da perspectiva de Powell manter o tom hawkish. Contudo, vale lembrar que as expectativas estão polarizadas: a maioria acredita que Powell não sinalizará mudanças bruscas para não comprometer a credibilidade do Fed.

Recentes declarações de Powell reforçaram que o banco central manterá sua independência, apesar das pressões políticas da Casa Branca e de Donald Trump.

Mesmo uma leve mudança no tom sobre juros pode impactar fortemente ações, títulos e moedas. Do ponto de vista macro, o cenário está cada vez menos favorável para manter taxas altas (mercado de trabalho fraco + CPI mais baixo).

Análise Técnica – EURUSD

O par EURUSD está claramente em queda hoje.

Rompeu a banda inferior das Bandas de Bollinger (±2 desvios padrão / 14 sessões), sinalizando forte pressão vendedora.

O RSI (14) caiu para o menor nível desde o início do mês.

A tendência de alta de longo prazo foi quebrada após o rompimento da Média Móvel Exponencial de 50 dias (EMA50, azul) , que agora virou resistência.

A EMA100 (roxa), que segurou a queda no fim de julho, pode novamente atuar como suporte.

Conclusão: o discurso de Powell será decisivo para o rumo do par EURUSD no curto prazo.

​​​​​​​Fonte: xStation5.

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.