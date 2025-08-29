Prata avança quase 2% e atinge máxima em 14 anos 📈

Prata (SILVER) sobe quase 2%, negociada a US$ 39,70/oz, apoiada pelo avanço do ouro e pela fraqueza do índice do dólar norte-americano.

O dólar não conseguiu encontrar suporte mesmo após a divulgação dos dados de PCE, considerados relativamente sólidos, sem sinais claros de recessão ou forte desaceleração no consumo.

Por outro lado, a pesquisa mais recente da Universidade de Michigan mostrou queda no sentimento do consumidor e nas expectativas de inflação em relação à leitura anterior. O mercado interpretou isso como um sinal adicional que aumenta as chances de mais de um corte de juros pelo Federal Reserve já neste outono.

👉 Zona de resistência importante: o nível de US$ 40 por onça passa a ser observado como a principal barreira técnica para o metal.

Fonte: xStation5, Bloomberg Finance LP, XTB Research

