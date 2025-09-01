Principais resultados trimestrais desta semana (01/09/2025)

Principais Publicações de Resultados Trimestrais de Empresas dos EUA – Semana de 02 a 04 de setembro de 2025
Terça-feira, 2 de setembro de 2025
Zscaler (ZS) – Após o fechamento do mercado
Capitalização de mercado: US$ 43,14 bilhões
EPS previsto: $0,8002
Receita prevista: US$ 706,95 milhões
Quarta-feira, 3 de setembro de 2025
Salesforce Inc (CRM) – Após o fechamento do mercado
Capitalização de mercado: US$ 244,98 bilhões
EPS previsto: $2,78
Receita prevista: US$ 10,14 bilhões
Hewlett Packard (HPE) – Após o fechamento do mercado
Capitalização de mercado: US$ 29,62 bilhões
EPS previsto: $0,4195
Receita prevista: US$ 8,35 bilhões
Dollar Tree (DLTR) – Antes da abertura do mercado
Capitalização de mercado: US$ 22,78 bilhões
EPS previsto: $0,403
Receita prevista: US$ 4,47 bilhões
Campbell’s (CPB) – Antes da abertura do mercado
Capitalização de mercado: US$ 9,52 bilhões
EPS previsto: $0,5595
Receita prevista: US$ 2,33 bilhões
Quinta-feira, 4 de setembro de 2025
Broadcom (AVGO) – Após o fechamento do mercado
Capitalização de mercado: US$ 1,4 trilhão
EPS previsto: $1,66
Receita prevista: US$ 15,82 bilhões
Copart (CPRT) – Após o fechamento do mercado
Capitalização de mercado: US$ 47,2 bilhões
EPS previsto: $0,3613
Receita prevista: US$ 1,14 bilhões
Lululemon Athletica (LULU) – Após o fechamento do mercado
Capitalização de mercado: US$ 24,2 bilhões
EPS previsto: $2,87
Receita prevista: US$ 2,54 bilhões
