Principais resultados trimestrais desta semana (01/09/2025)

13:24 1 de setembro de 2025

Principais Publicações de Resultados Trimestrais de Empresas dos EUA – Semana de 02 a 04 de setembro de 2025

Terça-feira, 2 de setembro de 2025

  • Zscaler (ZS) – Após o fechamento do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 43,14 bilhões

    • EPS previsto: $0,8002

    • Receita prevista: US$ 706,95 milhões

Quarta-feira, 3 de setembro de 2025

  • Salesforce Inc (CRM) – Após o fechamento do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 244,98 bilhões

    • EPS previsto: $2,78

    • Receita prevista: US$ 10,14 bilhões

  • Hewlett Packard (HPE) – Após o fechamento do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 29,62 bilhões

    • EPS previsto: $0,4195

    • Receita prevista: US$ 8,35 bilhões

  • Dollar Tree (DLTR) – Antes da abertura do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 22,78 bilhões

    • EPS previsto: $0,403

    • Receita prevista: US$ 4,47 bilhões

  • Campbell’s (CPB) – Antes da abertura do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 9,52 bilhões

    • EPS previsto: $0,5595

    • Receita prevista: US$ 2,33 bilhões

Quinta-feira, 4 de setembro de 2025

  • Broadcom (AVGO) – Após o fechamento do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 1,4 trilhão

    • EPS previsto: $1,66

    • Receita prevista: US$ 15,82 bilhões

  • Copart (CPRT) – Após o fechamento do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 47,2 bilhões

    • EPS previsto: $0,3613

    • Receita prevista: US$ 1,14 bilhões

  • Lululemon Athletica (LULU) – Após o fechamento do mercado

    • Capitalização de mercado: US$ 24,2 bilhões

    • EPS previsto: $2,87

    • Receita prevista: US$ 2,54 bilhões

 

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
