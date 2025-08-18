Resumo da Manhã (18.08.2025)

- Embora a sexta-feira tenha terminado com uma correção em Wall Street (S&P 500: -0,3%, Nasdaq: -0,4%, Russell 2000: -0,55%, DJIA: +0,1%), os futuros dos índices iniciam a semana com otimismo moderado (US500: +0,1%, EU50: +0,1%).
- A reunião de sexta-feira entre Trump e Putin não trouxe avanços para a guerra na Ucrânia. Fontes relatam que Putin exige controle total sobre as regiões de Donetsk e Luhansk em troca de “aceitar” garantias de segurança no estilo da OTAN para a Ucrânia. Segundo Trump, “Zelensky, se quiser, pode acabar com a guerra imediatamente ou continuar lutando.”
- O mercado agora está focado no encontro de hoje entre Trump e Zelensky. O presidente da Ucrânia deve ser acompanhado na Casa Branca por líderes europeus, para evitar uma repetição do encontro tenso de fevereiro.
- O assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, criticou a Índia por importar petróleo russo, argumentando que o país deveria agir mais como um parceiro estratégico dos EUA.
- Na região Ásia-Pacífico, predomina o otimismo, impulsionado principalmente pela decisão de Trump de adiar a aplicação de tarifas sobre a China pela importação de petróleo russo. Os maiores ganhos foram vistos na Índia (Nifty 50: +1,1%), após o primeiro-ministro Modi anunciar cortes nos impostos sobre consumo. As montadoras e fabricantes de eletrônicos lideraram o rali. O HSCEI (CHN.cash: +1%), Hang Seng (HK.cash: +0,75%), Nikkei 225 (JP225: +0,7%) e S&P ASX 200 (AU200.cash: +0,6%) também operam em alta.
- No mercado de câmbio, a volatilidade permanece relativamente limitada. Os maiores movimentos são das moedas da Oceania (AUDUSD: +0,2%, NZDUSD: +0,3%), que se recuperam com a redução da incerteza após a cúpula Trump–Putin e a decisão sobre tarifas na China. O NZD tem suporte adicional com as expectativas de um corte moderado de juros na quarta-feira (25 bps). O USDIDX e o EURUSD (1,17) estão estáveis, enquanto o iene apresenta desempenho mais fraco (USDJPY: +0,15%).
- Os futuros de petróleo permanecem sob pressão (OIL: -0,3%, OIL.WTI: -0,35%), embora os preços já tenham recuperado parte das perdas registradas no início da sessão.
- O ouro sobe 0,35%, cotado a US$ 3.345 por onça, enquanto a prata avança 0,15%, a US$ 38,06 por onça.
- As criptomoedas seguem sob pressão: o Bitcoin cai 1,9%, para US$ 115.450, enquanto o Ethereum recua 3,9%, para US$ 4.295.
