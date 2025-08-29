Resumo da manhã (29.08.2025)

- Os índices de Wall Street encerraram a sessão de ontem em alta, embora os contratos futuros indiquem um recuo em andamento. O S&P 500 avançou 0,32%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,53%. No entanto, os futuros agora operam no vermelho: o S&P 500 recua 0,07% e o Nasdaq 100 perde 0,15%.
- As ações da Nvidia caíram 0,79% ontem após a divulgação de resultados mistos, levemente melhores do que o esperado. A queda foi menos acentuada do que no início da sessão.
- Os futuros dos principais índices europeus operam em baixa antes da abertura dos mercados. O DE40 recua 0,11%, enquanto o FRA40 cai apenas 0,03%, apesar dos riscos políticos em curso.
- Os mercados asiáticos apresentam sentimento predominantemente otimista. O CH50cash sobe 0,93% e o CHN.cash avança 0,11%. Em contrapartida, o JP225 recua 0,3%, após o Morgan Stanley emitir um alerta contra apostas no mercado chinês.
- O petróleo subiu ontem, ultrapassando os US$ 64 por barril. Autoridades alemãs acreditam que um encontro entre Putin e Zelensky não deve ocorrer, o que aumenta a incerteza sobre os desdobramentos da guerra.
- O mercado aguarda os dados de inflação do núcleo do PCE dos EUA. A projeção para julho indica alta para 2,9%. Caso os números não surpreendam para cima, aumentam as chances de um corte de juros pelo Federal Reserve em setembro.
- A taxa de desemprego do Japão caiu, o que é, em teoria, um sinal positivo para uma possível elevação das taxas de juros. No entanto, a inflação na região de Tóquio desacelerou de 2,9% para 2,5% na comparação anual.
- A produção industrial japonesa caiu 1,6% na base mensal, acima da contração esperada de 1,1%.
- As vendas no varejo do Japão cresceram modestos 0,3% na comparação anual, muito abaixo da projeção de 1,8%.
- O par EUR/USD segue em patamar elevado, ainda que abaixo de 1,17. Christopher Waller, do Federal Reserve, indicou que os juros nos EUA estão caminhando para um nível neutro, mas a principal questão segue sendo o ritmo dos cortes. Comentários cada vez mais dovish apontam para alta probabilidade de corte em setembro, atualmente precificada em 85% pelo mercado.
- Hoje marca o último dia do mês, o que pode provocar maior volatilidade nos mercados financeiros. Atenção especial deve ser dada a ativos com tendências estabelecidas, como ações dos EUA e commodities como o ouro.
- O Bitcoin volta a sofrer pressão após a recuperação de ontem, testando agora a marca dos US$ 110.000.
- O ouro consolida sua posição acima de US$ 3.400 por onça, antes da divulgação dos dados de inflação nos EUA. Caso os números venham abaixo do esperado, há possibilidade teórica de o metal encerrar próximo das máximas históricas. Por outro lado, uma surpresa inflacionária para cima pode gerar correção.
- O ouro já testou a marca de US$ 3.400 cinco vezes desde as máximas históricas diárias registradas em abril. Neste fim de semana, o mercado aguarda a divulgação dos índices PMI da China.
