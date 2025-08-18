Resumo Diário: Conversa Trump–Zelensky não traz progressos significativos 📣

- Os índices dos EUA terminaram o dia praticamente estáveis. O US500 caiu 0,11% para 6.464 pontos, o US100 recuou 0,18% para 23.760 pontos, enquanto o US2000 avançou 0,35% para 2.300 pontos.
- Na reta final da sessão, a atenção dos investidores voltou-se para a conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. O presidente dos EUA afirmou que “a guerra vai acabar, mas ainda não está claro quando”. Trump também disse que as negociações de paz provavelmente terão de ser conduzidas sem cessar-fogo — uma das condições impostas por Kiev. Acrescentou ainda que os EUA participarão das garantias de paz, mas não deu detalhes sobre o formato. Os primeiros comentários indicam que a resolução do conflito segue distante, já que ainda é difícil conciliar os objetivos centrais de Ucrânia e Rússia. O mercado agora aguarda novas rodadas de conversas com representantes da OTAN/Europa.
- No mercado cambial, dólar norte-americano e dólar canadense se mantêm entre as moedas mais fortes do G10, enquanto iene japonês e euro figuram entre as mais fracas. O EURUSD caiu 0,45% para 1,16630, enquanto o índice do dólar subiu 0,28% para 97,990.
- Entre as empresas, a administração Trump estuda converter parte dos subsídios do CHIPS Act em participação acionária, adquirindo 10% da Intel. As ações caíram 4,70%. Já a Applied Digital (APLD.US) saltou 15%, cotada a US$ 16,35, após anunciar o início do projeto Polaris Forge 2, um data center de IA avaliado em US$ 3 bilhões.
- O investidor Warren Buffett revelou na sexta-feira que vinha acumulando ações da United Healthcare, considerada uma companhia polêmica no setor de seguros de saúde. Os papéis dispararam 14% na sexta e subiram mais 2,65% nesta segunda.
- No mercado cripto, houve recuperação parcial das quedas do fim de semana. O Bitcoin recuou 0,75%, a US$ 116.600, depois de tocar mínimas de US$ 114.900 (-2,30%). O Ethereum caiu 2,80%, a US$ 4.350, enquanto a dominância do BTC avançou para 59,70% da capitalização total do setor.
- O gás natural (NATGAS) caiu após previsões climáticas para o fim de agosto nos EUA indicarem temperaturas significativamente mais frias que o normal, o que pode reduzir a demanda sazonal pela commodity.
