Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Resumo diário: metais preciosos voltam a ganhar força; dólar recua 📌

15:42 1 de setembro de 2025
  • Os futuros dos índices norte-americanos avançaram cerca de 0,10% no primeiro dia da semana. A volatilidade do mercado permanece limitada, já que as bolsas à vista dos EUA estão fechadas hoje devido ao feriado do Dia do Trabalho.
  • Os pequenos ganhos nos futuros podem estar relacionados à decisão da Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA sobre as tarifas da era Trump. O veredito, emitido na sexta-feira, questiona a legalidade das tarifas impostas pelo então presidente Donald Trump.
  • Tal decisão pode representar alívio para muitas empresas e melhores perspectivas para o crescimento econômico.
  • O destaque maior vem do mercado de commodities, onde observamos fortes altas nos metais preciosos, ouro e prata. Os preços do petróleo também sobem. Em contrapartida, o gás natural registra quedas acentuadas, ampliando sua tendência de baixa.
  • Entre as maiores perdas nas moedas do G10 estão o franco suíço, o iene japonês, o dólar canadense e o dólar americano. Por outro lado, a libra esterlina e o dólar neozelandês apresentam desempenho relativamente melhor. O par EUR/USD avança 0,12%, para 1,1701.
  • O sentimento no mercado de criptomoedas segue fraco, embora o ritmo das quedas esteja diminuindo. Hoje, o Bitcoin tenta um repique (+0,36% a US$ 108.600), enquanto outras altcoins, incluindo o Ethereum, recuam de forma mais expressiva (−1,70% a US$ 4.320).
  • O token World Liberty Financial (WLFI) começa a ser negociado hoje nas principais corretoras de criptomoedas, incluindo Binance, OKX e Bybit. O ativo, originalmente lançado no ano passado como instrumento de votação, agora está disponível para negociação.
  • O WLFI é um projeto diretamente ligado à família presidencial dos EUA, incluindo Donald Trump.


O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app