Resumo diário: metais preciosos voltam a ganhar força; dólar recua 📌

- Os futuros dos índices norte-americanos avançaram cerca de 0,10% no primeiro dia da semana. A volatilidade do mercado permanece limitada, já que as bolsas à vista dos EUA estão fechadas hoje devido ao feriado do Dia do Trabalho.
- Os pequenos ganhos nos futuros podem estar relacionados à decisão da Corte de Apelações do Circuito Federal dos EUA sobre as tarifas da era Trump. O veredito, emitido na sexta-feira, questiona a legalidade das tarifas impostas pelo então presidente Donald Trump.
- Tal decisão pode representar alívio para muitas empresas e melhores perspectivas para o crescimento econômico.
- O destaque maior vem do mercado de commodities, onde observamos fortes altas nos metais preciosos, ouro e prata. Os preços do petróleo também sobem. Em contrapartida, o gás natural registra quedas acentuadas, ampliando sua tendência de baixa.
- Entre as maiores perdas nas moedas do G10 estão o franco suíço, o iene japonês, o dólar canadense e o dólar americano. Por outro lado, a libra esterlina e o dólar neozelandês apresentam desempenho relativamente melhor. O par EUR/USD avança 0,12%, para 1,1701.
- O sentimento no mercado de criptomoedas segue fraco, embora o ritmo das quedas esteja diminuindo. Hoje, o Bitcoin tenta um repique (+0,36% a US$ 108.600), enquanto outras altcoins, incluindo o Ethereum, recuam de forma mais expressiva (−1,70% a US$ 4.320).
- O token World Liberty Financial (WLFI) começa a ser negociado hoje nas principais corretoras de criptomoedas, incluindo Binance, OKX e Bybit. O ativo, originalmente lançado no ano passado como instrumento de votação, agora está disponível para negociação.
- O WLFI é um projeto diretamente ligado à família presidencial dos EUA, incluindo Donald Trump.
—
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.