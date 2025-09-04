Resumo diário: Wall Street avança apesar de relatórios mistos do ISM e ADP 🗽 US100 sobe 0,5%
Os índices dos EUA estão em alta hoje, apesar de dados mistos do ADP e do ISM de serviços. O US100 sobe mais de 0,5%, enquanto os futuros do Dow Jones (US30) avançam quase 0,7% antes do relatório-chave de NFP, agendado para amanhã às 09:30 (horário de Brasília).
Os mercados europeus também registraram sessão positiva: o DAX fechou em alta de 0,72%, enquanto FTSE 100 e Euro Stoxx 50 avançaram mais de 0,4%.
Destaques de Wall Street
-
Alphabet sob pressão, enquanto a Amazon lidera o setor de Big Tech, com alta próxima de 4%.
-
No setor de semicondutores, a Taiwan Semiconductor se mostra mais fraca, apesar da força geral do segmento. Após o fechamento, a Broadcom (AVGO.US) divulgará resultados.
-
Reportagens indicam que a Microsoft deve escapar de multa na UE ao oferecer desmembrar o Teams.
Dados recentes dos EUA
-
ISM Serviços: 52 (Previsão: 51; Anterior: 50,1)
-
Índice de Atividade Empresarial: 55 (Previsão: 53; Anterior: 52,6)
-
Índice de Emprego ISM: 46,5 (Anterior: 46,4)
-
Índice de Preços Pagos: 69,2 (Anterior: 69,9)
-
Pedidos de Auxílio-Desemprego: 237 mil (Previsão: 230 mil; Anterior: 229 mil)
-
Balança Comercial: −78,30 bilhões USD (Previsão: −77,70B; Anterior: −59,10B)
-
Variação de Emprego ADP: 54 mil (Previsão: 73 mil; Anterior: 104 mil)
Observa-se que a pressão de preços nos serviços permanece elevada, embora o ISM preços pagos tenha ficado ligeiramente abaixo das previsões. O mercado de trabalho mostra sinais de arrefecimento, com ADP e o subíndice de emprego do ISM enfraquecendo.
Setor de tecnologia
-
Salesforce lidera as quedas, caindo quase 6% após orientar receita abaixo do esperado. Apesar de EPS e vendas trimestrais superarem expectativas, investidores se preocupam com crescimento desacelerado.
-
CEO Marc Benioff minimizou riscos relacionados à IA, afirmando que a tecnologia não representa ameaça.
-
GitLab recua mais de 7% após mudança de CFO e perspectiva mais fraca.
Macro e commodities
-
Dólar em fortalecimento, com o dólar index subindo quase 0,3%.
-
Criptoativos em baixa: Bitcoin cai quase 2%, Ethereum mais de 3%.
-
Metais preciosos pressionados: ouro cai mais de 0,5%, prata recua quase 2%.
-
Metais industriais com volatilidade limitada.
-
Energia: petróleo cai mais de 1% após relatório misto de estoques da EIA, gás natural estável (estoques +55 bcf, conforme esperado).
Estoques de petróleo e derivados:
-
Crude Oil: +2,415M (Previsão −1,9M; Anterior −2,392M)
-
Gasolina: −3,795M (Previsão −1,4M; Anterior −1,236M)
-
Cushing: +1,590M (Anterior −0,838M)
Fed
John Williams adotou tom ligeiramente dovish, destacando:
-
Inflação nos EUA dificilmente retorna à meta antes de 2027.
-
Política monetária permanece restritiva.
-
Riscos de desaceleração do mercado de trabalho.
-
Inflação de serviços considerada “aceitável” e na direção correta.
