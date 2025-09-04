Leia mais
18:45 4 de setembro de 2025

Resumo diário: Wall Street avança apesar de relatórios mistos do ISM e ADP 🗽 US100 sobe 0,5%

Os índices dos EUA estão em alta hoje, apesar de dados mistos do ADP e do ISM de serviços. O US100 sobe mais de 0,5%, enquanto os futuros do Dow Jones (US30) avançam quase 0,7% antes do relatório-chave de NFP, agendado para amanhã às 09:30 (horário de Brasília).

Os mercados europeus também registraram sessão positiva: o DAX fechou em alta de 0,72%, enquanto FTSE 100 e Euro Stoxx 50 avançaram mais de 0,4%.

Destaques de Wall Street

  • Alphabet sob pressão, enquanto a Amazon lidera o setor de Big Tech, com alta próxima de 4%.

  • No setor de semicondutores, a Taiwan Semiconductor se mostra mais fraca, apesar da força geral do segmento. Após o fechamento, a Broadcom (AVGO.US) divulgará resultados.

  • Reportagens indicam que a Microsoft deve escapar de multa na UE ao oferecer desmembrar o Teams.

Dados recentes dos EUA

  • ISM Serviços: 52 (Previsão: 51; Anterior: 50,1)

  • Índice de Atividade Empresarial: 55 (Previsão: 53; Anterior: 52,6)

  • Índice de Emprego ISM: 46,5 (Anterior: 46,4)

  • Índice de Preços Pagos: 69,2 (Anterior: 69,9)

  • Pedidos de Auxílio-Desemprego: 237 mil (Previsão: 230 mil; Anterior: 229 mil)

  • Balança Comercial: −78,30 bilhões USD (Previsão: −77,70B; Anterior: −59,10B)

  • Variação de Emprego ADP: 54 mil (Previsão: 73 mil; Anterior: 104 mil)

Observa-se que a pressão de preços nos serviços permanece elevada, embora o ISM preços pagos tenha ficado ligeiramente abaixo das previsões. O mercado de trabalho mostra sinais de arrefecimento, com ADP e o subíndice de emprego do ISM enfraquecendo.

Setor de tecnologia

  • Salesforce lidera as quedas, caindo quase 6% após orientar receita abaixo do esperado. Apesar de EPS e vendas trimestrais superarem expectativas, investidores se preocupam com crescimento desacelerado.

  • CEO Marc Benioff minimizou riscos relacionados à IA, afirmando que a tecnologia não representa ameaça.

  • GitLab recua mais de 7% após mudança de CFO e perspectiva mais fraca.

Macro e commodities

  • Dólar em fortalecimento, com o dólar index subindo quase 0,3%.

  • Criptoativos em baixa: Bitcoin cai quase 2%, Ethereum mais de 3%.

  • Metais preciosos pressionados: ouro cai mais de 0,5%, prata recua quase 2%.

  • Metais industriais com volatilidade limitada.

  • Energia: petróleo cai mais de 1% após relatório misto de estoques da EIA, gás natural estável (estoques +55 bcf, conforme esperado).

Estoques de petróleo e derivados:

  • Crude Oil: +2,415M (Previsão −1,9M; Anterior −2,392M)

  • Gasolina: −3,795M (Previsão −1,4M; Anterior −1,236M)

  • Cushing: +1,590M (Anterior −0,838M)

Fed

John Williams adotou tom ligeiramente dovish, destacando:

  • Inflação nos EUA dificilmente retorna à meta antes de 2027.

  • Política monetária permanece restritiva.

  • Riscos de desaceleração do mercado de trabalho.

  • Inflação de serviços considerada “aceitável” e na direção correta.

